011CE – Undici Campioni, da marzo la nuova serie live action sul calcio della Disney XD

A partite dal mese di marzo la prima serie TV Disney che seguirà le avvincenti sfide della squadra dei “Falchi Dorati”

MILANO – A partire dal mese di marzo su Disney XD (esclusiva SKY) partirà la prima serie TV Disney live action interamente dedicata al calcio che seguirà le avvincenti sfide della squadra dei “Falchi Dorati”. O11CE – Undici Campioni è il titolo della nuova serie che vede protagonista Gabo Moreti, un ragazzo di 16 anni appassionato di calcio che vive con sua nonna in una piccola città.

Il suo talento per il pallone non passa inosservato e Francisco, allenatore nella prestigiosa accademia sportiva IAD, decide di offrirgli una borsa di studio e un posto nei “Falchi Dorati”, la squadra ufficiale della scuola. Gabo, per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista, vivrà emozionanti avventure che lo porteranno anche a scoprire alcuni segreti sulla sua famiglia…

Il Trailer

