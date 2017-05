Domenica 21 maggio Electric Naples a l’Arenile di Napoli

Un appuntamento domenicale, iniziato lo scorso anno con un guru come Richie Hatwin e ripartita lo scorso 1 maggio con elrow

Domenica 21 maggio torna la rassegna Electric Naples presso l’Arenile di Napoli. L’evento è organizzato da International Talent e L’Arenile di Bagnoli. La liaison tra Napoli e la musica techno dal sapore antico e attuale allo stesso tempo.

Domenica 21 maggio Electric Naples ospita Len Faki, Markantonio, Pan-Pot, Elliot Adamson.

Len Faki è ormai un’istituzione dalla musica elettronica: dj resident al Berghain di Berlino sin dal 2004, anno della sua fondazione, nel 2009 ha firmato insieme a Radio Slave la compilation “Berghain 03”, tutt’ora ritenuta un punto fermo nella discografia techno. Altrettanto stimate le sue serate Figure Nacht, che vedono protagonisti dj e sonorità della sua etichetta Figure. Il suo stile è sempre energetico e indomabile.

Da anni Markantonio è uno dei massimi profeti della techno sia partenopea che europea; basti pensare al suo album “Musichemistry” (2015), autentica testimonianza della sua visione artistica che lo porta a rispettare in egual misura passato e presente, il miglior modo per proiettarsi nel futuro. I berlinesi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix hanno dato vita al

duo Pan-Pot nel 2005; da sempre sono capaci di stupire, come dimostra la loro etichetta discografica Second State e i loro set in festival di riferimento quali Timewarp e Movement Detroit, dove suoneranno sei giorni dopo la loro performance a Napoli.

Il 21enne inglese Elliot Adamson è una delle migliori scoperte musicali di questo 2017: basta soffermarsi sul suo profilo Soundcloud, dove spopolano i suoi remix per Villalobos e Dizzee Rascal; la sua ultima release si intitola “6PM in Newcastle”, uscita per Weapons, etichetta che destina il 5% dei suoi proventi a favore di rifugiati e profughi di tutte le guerre.

I prossimi appuntamenti con Electric Naples:

Domenica 11 giugno;

Domenica 10 settembre;

Domenica 21 maggio (dalle 12 a mezzanotte).

INFO: http://www.internationaltalent.it/it/eventi/international-talent-pres-2