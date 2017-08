28° Busker Festival: il 25 e 26 agosto a Carpineto Romano (RM)

XXVIII Busker Festival: un viaggio nell’arte di strada immersi nei vicoli storici di Carpineto Romano, in programma il 25 e 26 agosto

Si rinnova l’appuntamento con il Busker Festival. A Carpineto Romano (RM) il 25 e 26 agosto 2017. Giunto al 28° anno, il festival di artisti di strada offre due giorni unici di teatro, musica, performance e installazioni artistiche. Dalle ore 21.30. Ingresso gratuito.

Il Festival Buskers di Carpineto Romano si distingue nel panorama nazionale grazie alla commistione dei tradizionali spettacoli di strada con spettacoli che solitamente trovano spazio solo nei teatri o nei live club. La commedia dell’arte, il teatro d’innovazione, spettacoli di circo contemporaneo con strutture aeree, performer di pittura dal vivo che trasformano piazze e vie in musei.

“Di nuvole e vento”:

Tra le novità di questa edizione lo spettacolo di danza verticale “Di nuvole e vento” della compagnia MateriaViva con Anton Giulio de Guglielmo e Alessandra Lanciotti.

Nouveau Cirque:

Anche quest’anno il nouveau cirque sarà una delle attrattive principali per grandi e piccini. Spettacoli come Etna Di Antonio Bonura in Arte il Drago Bianco. Tatiana Foschipropone una performance di acrobatica aerea utilizzando tessuti corda e trapezio. Antiche discipline circensi riadattate con carattere teatrale e proposte con grazia e forza.

Diego Grimaldi in arte Godié con la clownerie teatrale. Alessia Montuni con la magia delle sue bolle di sapone. Aurora col suo spettacolo su trampoli. Elia Bartoli in arte “GiocolElia”. Warner Circus in un esilarante spettacolo di giocoleria. Irene Betti con il suo spettacolo di contorsionismo e verticali.

Altra novità dell’edizione 2017:

ScuderieMArteLive lancia una Call for Artist per selezionare i migliori talenti emergenti delle arti performative (teatro, danza e circo) dandogli la possibilità di accedere al MArteLive e approdare alla Biennale MArteLive 2017 (deadline 21 agosto 2017).