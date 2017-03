3 e PAYBACK Italia rinnovano la partnership

MILANO – 3 conferma la propria partnership con PAYBACK Italia, l’innovativo programma di loyalty multibrand del Gruppo American Express, che annovera, tra i propri partner, aziende leader nei settori del largo consumo e dei servizi. I clienti 3, marchio tra i fondatori dell’iniziativa, continueranno, quindi, ad usufruire dei vantaggi della carta fedeltà PAYBACK, che consente di accumulare punti per ogni acquisto effettuato presso i partner del programma, sia con la spesa di tutti i giorni, sia con lo shopping online. I punti così collezionati potranno essere utilizzati per scegliere tra i numerosi premi a catalogo oppure essere trasformati in sconti esclusivi.

“Per 3 la partecipazione al programma PAYBACK è un elemento distintivo, capace di apportare un valore aggiunto alla proposizione commerciale del brand”, afferma Michiel J. Van Eldik (foto), Chief Consumer & Digital Officer di Wind Tre. “I clienti 3 possono, infatti, contare su un’iniziativa di loyalty affermata, innovativa e flessibile, che punta a semplificare la vita di tutti i giorni ed offre numerose possibilità di scelta, in linea con i valori di Tecnologia, Trasparenza e Fiducia e con il claim ‘The future you want’ del brand 3”, conclude Michiel J. Van Eldik.

“Il rinnovo della collaborazione con uno dei Partner fondatori è per noi motivo d’orgoglio e testimonianza del successo della nostra partnership” – afferma Luca Leoni, Vice President e Managing Director di PAYBACK Italia. “I clienti 3 hanno dimostrato, infatti, di aver apprezzato il valore di un programma fedeltà che premia le spese di tutti i giorni con opportunità di risparmio concreto, come ad esempio la ‘Ricarica 3’, uno dei premi più richiesti del nostro catalogo”.