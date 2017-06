39enne arrestato per droga, deteneva circa 1.8 kg di marijuana

NARDO’ – Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Nardò, nell’ambito di specifici controlli di polizia svolti sul territorio cittadino, al fine di contrastare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di una proficua attività di osservazione che ha portato a registrare uno strano via-vai in una determinata zona di Nardò, hanno deciso di intervenire presso un’abitazione di un 39enne del posto, già noto alle forze di polizia.

Nel corso della perquisizione domiciliare, all’interno di un pensile della cucina, gli agenti hanno trovato un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e la chiave di un’auto che è stata poi oggetto di perquisizione.

All’esito del controllo effettuato all’interno del veicolo, gli agenti del locale Commissariato hanno rinvenuto complessivamente circa 1.8 Kg di marijuana, confezionata con cellophane e nastro per imballaggio che era stata nascosta in parte sotto il sedile lato guida ed in parte all’interno del vano motore.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l’arrestato è stato condotto presso il Carcere di Borgo S. Nicola, perché risponde del reato di detenzione ai fini di commercio di sostanza stupefacente.