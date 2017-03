700 grammi di cocaina in auto, spacciatore albanese arrestato ad Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – La Squadra mobile di Ascoli Piceno ha arrestato un albanese di 44 anni, residente nella provincia di Parma, perché trovato in possesso di 739 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato per un controllo all’altezza di Villa Sant’Antonio, a bordo di un’Audi A4 che è stata perquisita.

All’interno del vano motore sono stati trovati alcuni sacchetti termosaldati con della sostanza dalle caratteristiche tipiche della cocaina, effettivamente contenuta in un paio di fuseaux neri arrotolati, usati come sacchetto e posizionato tra il radiatore ed i paraurti anteriore. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto in attesa dell’udienza di convalida.