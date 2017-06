A2 Autostrada del Mediterraneo, presentazione del progetto con il ministro Delrio

ROMA – Tutto pronto per la presentazione della campagna di comunicazione istituzionale della nuova A2 Autostrada del Mediterraneo. Appuntamento a Roma, il prossimo 13 giugno, alle ore 11.30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Santa Maria in Via, 37/B). Intervengono:

Graziano Delrio (foto) – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dario Franceschini – Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Gianni Vittorio Armani – Presidente Anas

Gerardo Mario Oliverio – Presidente Regione Calabria

Marcello Pittella – Presidente Regione Basilicata

Corrado Matera – Assessore Sviluppo e Promozione del Turismo Regione Campania