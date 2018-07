Acqua pubblica: il Forum Acqua incontra il Presidente della Camera Roberto Fico

ROMA – Lunedì 30 luglio alle ore 11.30 una nutrita delegazione (circa 50 persone di cui 15 provenienti dall’Abruzzo) del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua incontrerà a Montecitorio il Presidente della Camera, Roberto Fico, per avviare un confronto su quali siano i passaggi legislativi necessari al fine di dare una concreta e reale attuazione all’esito referendario del 2011 e per giungere ad una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato in Italia.

“Abbiamo ricevuto con piacere e risposto positivamente all’invito rivoltoci dal Presidente Fico perchè intendiamo sottoporre alla sua attenzione le nostre riflessioni, a partire dal fatto che riteniamo indispensabile che il Parlamento torni a essere protagonista su temi fondamentali quali il rispetto della volontà popolare espressa con uno strumento di partecipazione democratica garantito dalla Costituzione, come il referendum”, dichiara in una nota il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.

“La nutrita delegazione avrà così modo di rappresentare al Presidente la ricchezza del movimento per l’acqua e la persistenza della battaglia a difesa dell’acqua in quanto diritto umano universale e non mercificabile. Auspichiamo che il Presidente Fico intenda assumere degli impegni concreti per invertire una rotta che negli anni passati ha delineato un percorso volto all’elusione e alla cancellazione dell’esito referendario e alla continua privatizzazione dell’acqua”.