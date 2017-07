Afterhours, al via da Roma il #30 SUMMER TOUR

ROMA – Mancano poche ore all’atteso ritorno sul palco degli Afterhours. Ed è proprio nella dimensione a loro più congeniale che si terranno i festeggiamenti per i 30 anni di una carriera talmente straordinaria da consacrarli quali autentiche icone del rock italiano. Si parte stasera da Roma per il Postepay Rock in Roma.

Sarà un tour che si preannuncia essere imperdibile anche grazie ad una sorpresa così descritta dagli stessi membri della band: «Con grande piacere annunciamo che in alcune date del nostro tour estivo 2017 avremo con noi sul palco un ospite molto speciale per festeggiare i 30 anni di vita e di carriera degli Afterhours. Una persona e un musicista che ha condiviso e significato tanto per la storia di questa band. Curiosi? Venite a scoprirlo e a festeggiare con noi! Ecco le date in questione:

27/07 Roma – Postepay Rock in Roma

28/07 Matera – Cava del Sole

22/08 Taormina – Teatro Antico

25/08 Brescia – Festa Radio Onda d’Urto».

AFTERHOURS #30 SUMMER TOUR

Prevendite su Ticketone dove non espresso diversamente

LUGLIO

27 Roma, Postepay Rock in Roma

28 Matera, Cava del Sole

30 Azzano Decimo (PN), Fiera Della Musica

31 Montecosaro Scalo (MC), Mind Festival – INGRESSO GRATUITO

AGOSTO

5 Gubbio (PG), Gubbio DOC Fest

10 Bolgheri (LI), Bolgheri Festival

12 Arco (TN), Climbing Stadium

13 Pineto (TE) Pinetnie Moderne Music Festival – INGRESSO GRATUITO

16 Rontagnano (FC), Festa dell’Unità/ Campo Sportivo

22 Taormina (ME), Teatro Antico

25 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto – BIGLIETTI IN LOCO

26 Terralba (OR), Nieddittas Groove Festival

SETTEMBRE

1 Prato, Piazza Del Duomo Settembre // Prato è Spettacolo

3 Treviso, HOME FESTIVAL – BIGLIETTI

8 Fontaneto D’Agogna (NO), Phenomenon