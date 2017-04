Al Bano Tour 2017 dal 1° giugno con Romina Power

Nel fitto calendario dei live ci saranno anche 4 date con Romina Power, attese con entusiasmo dal pubblico



Al Bano sarà in Tour da solista, sia in Italia che all’estero, dal 1° giugno al 30 settembre 2017. Non mancheranno inoltre delle date in cui l’artista duetterà con Romina Power.

L’annuncio di alcuni eventi live unici in Italia è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, tanto che Al Bano e Romina Power hanno deciso di aggiungere altre date al tour.

Nessun concerto è stato annullato: solo alcune date sono state posticipate per assicurare ad Al Bano una perfetta ripresa fisica e consentire cosi all’artista di rispettare il mese di riposo prescritto dai dottori prima di riprendere l’attività concertistica.

Al Bano Tour 2017, le date:

28 Luglio: Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica)

29 Luglio: Chieti (Anfiteatro La Civitella)

6 Agosto: Santa Margherita di Pula (Forte Village)

8 Agosto: Cattolica (Arena della Regina)

Foto fonte e info su www.theboss.it