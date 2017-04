Al Teatro Olimpico di Roma World Hip Hop Dance Championship

Le migliori ventiquattro Crew italiane per una serata di grande spettacolo condotta dal rapper Rido e animata dalle selezioni musicali di DJ Baro

ROMA – Sabato 22 aprile alle 21:00 le migliori Dance Crew italiane si affronteranno sul palco del Teatro Olimpico di Roma per guadagnare la vetta della Street Dance italiana e conquistare un posto al World Hip Hop Dance Championship di Phoenix (USA 7-12 agosto). Celebre competizione mondiale prodotta dai creatori del talent America’s Best Dance Crew.

Hip Hop International coinvolge ogni anno il meglio della community globale della Street Dance in oltre trenta paesi. Svela al pubblico e all’industria dell’intrattenimento televisivo e dal vivo i migliori talenti emergenti del settore.

Suddivise in quattro categorie: Junior (7-12), Varsity (13-17 anni), Adult (18+), Megacrew, le Crew si sfideranno con performance originali per mostrare il meglio della street dance “made in Italy”.

La Giuria:

Una giuria internazionale composta da alcune star del settore. Ospite d’onore la neozelandese Oriana Siew-Kim, già danzatrice per Jennifer Lopez e vincitrice del World Hip Hop Dance Championship nel 2011 con la ReQuest Dance Crew. Ospite per la prima volta anche il britannico Del Mak, premiato da Madonna per il suo cortometraggio Shift nell’ambito dell’iniziativa #Artforfreedom, ballerino per Beyoncé, Gwen Stefani, Lady GaGa e coreografo per Chemical Brothers e Franz Ferdinand. Completano al giuria il francese Gemini, fondatore del movimento Locking4Lfe e l’italiano Swan, fra i principali esponenti della street dance in Italia.

Programma:

Ore 20:30 | Apertura al Pubblico;

Ore 21:00 | Welcome (Rido + Dj Baro) & Judges Showcase (Oriana, Del Mak, Gemini, Swan);

Ore 21:10 | JUNIOR Division | Finale (Top 6 + Defending Champions 2016);

Ore 21:40 | VARSITY Division | Finale (Top 6 + Defending Champions 2016);

Ore 22:10 | ADULT Division | Finale (Top 6 + Defending Champions 2016);

Ore 22:40 | MEGACREW Division | Finale (Top 6 + Defending Champions 2016);

Ore 23:10 | Awards & Winner Ceremony;

Ore 23:30 | Goodbye.

INFO: www.hiphopinternational.it