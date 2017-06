Per Alessio Bernabei questo “Non è il Sudamerica”

MILANO – “Non è il Sudamerica” è il nuovo singolo di Alessio Bernabei dalle fresche sonorità estive. Alessio sta realizzando in questi giorni ad Ibiza il video di “Non è il Sudamerica” che uscirà nella prossime settimane.

“Dopo un periodo intenso di lavoro in studio e scrittura, sono felice di annunciare l’uscita di un nuovo singolo scritto anche da me, con un carattere super estivo e pieno di energia! Il mio sogno non è solo quello di vivere su un palco, ma anche quello di fare da colonna sonora a tanti amori, tante amicizie e a tutte le persone che si lasciano conquistare dalla musica e dalle onde del mare! – racconta Alessio Bernabei – “Non è il Sudamerica” è un inno per farci amare il nostro Paese con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ma soprattutto è un inno per far ballare tutta l’estate. Intanto in questi mesi sarà impegnato a promuovere questo mio nuovo lavoro e tornerò in studio per finire il disco che uscirà dopo questa stagione…”.

Il nuovo singolo arriva a seguito di “Nel mezzo di un applauso”, il brano presentato a febbraio al Festival di Sanremo dopo un anno straordinario che lo ha visto protagonista nel panorama della musica italiana, e sarà contenuto nel suo nuovo album di prossima pubblicazione.

Il singolo “Noi siamo infinito” è stato certificato Platino per le vendite e l’omonimo album, certificato disco d’Oro per le vendite, è stato il più venduto dell’edizione 2016 del Festival di Sanremo. A questo è seguito un tour tutto esaurito, il doppiaggio del troll Branch nel film d’animazione “Trolls” e la pubblicazione della sua biografia “Jack è uscito dal gruppo” (Rizzoli).