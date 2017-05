Alex Bandini: è uscito il nuovo singolo “Corri Valentina Corri”

In digital download e online su Youtube il brano che l’artista definisce: “Una lettera d’amore per mia sorella”

“Corri Valentina Corri” (Lumaca Dischi) è il nuovo singolo, accompagnato dal videoclip disponibile su Youtube, del cantautore abruzzese Alex Bandini. In digital download il brano anticipa il disco in uscita nel prossimo autunno.

“Il brano è una lettera d’amore – racconta Bandini – una pagina bianca di parole storte scritte a matita. Valentina è la voglia di buttarsi senza paracadute. Di giocare senza conoscere le regole del gioco. È la convinzione di credere di non aver paura della paura. ‘Corri Valentina corri’ è una lettera d’amore per mia sorella”.

Testo e musica di Alex Bandini, registrato presso il Sound Factory Studio di Cosenza. Missato e masterizzato da Vladimir Costabile e Francesco Malizia presso il Kaya Studio di Cerisano (CS). Il brano sarà accompagnato dal videoclip (sceneggiatura, montaggio e regia a cura di Valerio Friello e Matteo Ferri).

Alex Bandini:

Nome d’arte di Alex Secone, classe ’86, nasce ad Atri (TE). Studia pianoforte moderno fin da giovanissimo. Si laurea in filosofia all’università di Chieti e per alcuni anni insegna pianoforte in una scuola musicale di Pescara. Consuma la poetica e i versi dei più importanti cantautori del nostro paese. Negli anni del liceo ripone in un cassetto il canzoniere italiano e arriva la fascinazione per il rock, soprattutto inglese ma non solo. Per colpa o per merito degli studi pianistici ascolta anche tanta musica classica. La scoperta e l’innamoramento per Smiths e Cure, ancora tra i preferiti in assoluto, e il ritorno ai cantautori ascoltati da bambino, lo spingono a scrivere le prime canzoni.

Nel 2012 firma per Seahorse Rec. il suo primo disco “Piccole catastrofi” con lo pseudonimo IlSogno IlVeleno. Il disco è ben accolto dalla critica specializzata e dal pubblico. Porta la sua musica nell’intero Belpaese e divide il palco con artisti importanti come Dimartino e Jens Lekmann.

Il 2014 è l’anno di un nuovo inizio: in omaggio all’alter ego letterario di John Fante, scrittore americano di origini abruzzesi, sceglie di chiamarsi Alex Bandini, nome con il quale pubblica “Signore e signori buonanotte” (New Model Label/Picicca). È selezionato dalla giuria del Premio Tenco per “Il Tenco ascolta”, evento grazie al quale ha l’occasione di condividere il palco con Roberto Vecchioni. Viene invitato a partecipare al 20° Festival Leo Ferré di San Benedetto del Tronto (AP) in apertura al concerto di Benjamin Clementine.