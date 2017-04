All’asta la 500 L star assoluta di Zoolander 2  

ROMA – “Sospetto che nella vita ci sia altro oltre ad essere bello, bello in modo assurdo. E presto scoprirò che cos’è”. Forse non scopriremo mai di cosa parlava Ben Stiller nel primo Zoolander, quello che è certo è che quest’auto è bella, ma davvero in modo assurdo. E la cosa ancora più bella è che sarà all’asta su Catawiki fino a venerdì 10 aprile alle 18. Un pezzo davvero esclusivo di Made in Italy che ha fatto il giro del mondo. Si tratta della Fiat 500 limousine utilizzata nel film Zoolander 2, diretto e interpretato da Ben Stiller. La vettura, lunga 4 metri e creata in circa un anno di lavoro da un carrozziere abruzzese ribattezzato il “Pininf arina d’Abruzzo”, si trova presso uno showroom di San Salvo (Chieti), è frutto dell’assemblaggio di una Fiat 500 Giardiniera con una Fiat 500F ed è perfettamente funzionante.

Correttamente revisionata, posseduta da un unico proprietario e perfettamente custodita, questa Fiat 500 Limousine del 1970 era originariamente bianca ma è stata verniciata in blu per esigenze di scena con l’obiettivo di rappresentare il mondo della moda. Dotata di 4 frecce, di un motore elaborato da 700 cc che ha percorso solo 2.000 Km dal restauro, la vettura monta le targhe originali della sua prima immatricolazione avvenuta nel 1970 (CH 78899) – ma solo per esposizione. L’auto è provvista anche delle targhe europee richieste per la circolazione su strada. Non mancano nella vettura degli eccentrici tocchi glamour, tra cui un frigobar e un’autoradio in mogano.

Molto orgoglioso di quest’asta si è dichiarato Federico Puccioni, Country Manager Catawiki Italia: “Quest’auto è un esempio di Made in Italy assoluto: la Fiat 500 rappresenta l’Italia in tutto il mondo e questo esemplare molto particolare, soprattutto, è emblema dell’ingegno e della creatività di un italiano. Il fatto che la Paramount, la casa di produzione del film, abbia voluto questa vettura nel proprio film è stato un grande riconoscimento del valore del suo lavoro, e che lui a sua volta abbia scelto Catawiki per venderla testimonia l’affidabilità che la nostra azienda trasmette”.

A fargli eco Franco Vigorito, auctioneer Catawiki esperto di auto classiche, che ha seguito questa asta: “Questa vettura è un vero e proprio esperimento, un pezzo unico nel suo genere, non solo per la sua storia, ma anche perché si presenta in ottime condizioni e il nuovo proprietario potrebbe persino utilizzarla per circolare”.

La vettura è stata ripresa nella pellicola che, girata quasi interamente a Roma, ha visto la collaborazione, tra gli altri, di Fendi e Valentino, due dei brand di moda più apprezzati nel mondo. Proprio durante la sfilata autunno/inverno 2015 di Valentino avvenne il lancio del film, che da allora godette poi dell’attenzione di siti web, blog, social network oltre che una copertina di Vogue Usa. A recitare nella pellicola, oltre allo stesso Ben Stiller, attori del calibro di Owen Wilson, Penelope Cruz, Christine Taylor e Will Ferrell, mentre ad impreziosirla anche alcune apparizioni di personaggi cult dello showbiz e della moda come Anna Wintour, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Valentino Garavani, Kate Moss, Franca Sozzani e Alexander Wang.