Alter Bridge al Postepay Sound Rock in Roma il 5 luglio

La Band live all’Ippodromo delle Capannelle presenterà l’ultimo album “The Last Hero”



Dopo aver registrato un “sold out” in occasione della data a Bologna lo scorso dicembre, gli Alter Bridge, la formazione guidata da Myles Kennedy torna in Italia e farà due live estivi, il primo sarà al Postepay Sound Rock in Roma, mercoledì 5 luglio 2017. Apertura porte: ore 18.30. Inizio concerti: ore 20.30

La Band proseguirà il tour di presentazione del loro ultimo album “The Last Hero” che li ha confermati come una delle più importanti rock band in circolazione.

I biglietti per la data di Roma saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 24 febbraio su Postepayrockinroma.com, Ticketone.it e Postepaysound.it.

Prezzo biglietto:

Posto unico intero: € 40.00 + d.p.. In cassa la sera dello show: € 46.00

INFO: www.postepayrockinroma.com e www.postepaysound.it