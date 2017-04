Amatrice: consegnati 21mila euro al sindaco Pirozzi per ricostruire il Centro di Formazione Alberghiero

AMATRICE – Ammonta a 21mila euro la somma raccolta da Base Protection – azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di scarpe da lavoro professionali defaticanti con sede a Barletta in Puglia – con “La nostra ricetta per Amatrice”, la campagna di solidarietà realizzata per contribuire alla ricostruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, pesantemente danneggiato dagli eventi sismici dell’estate 2016.

La raccolta di fondi – lanciata per aderire all’iniziativa “Adotta un’opera”, con la quale donatori pubblici e privati sono stati invitati dal sindaco Pirozzi a offrire i propri contributi finalizzati alla ricostruzione degli edifici pubblici di Amatrice – è avvenuta lo scorso mese di dicembre, coinvolgendo tutti i clienti di Base Protection e destinando alla campagna di solidarietà una percentuale del prezzo di vendita di tutti i prodotti venduti.

La consegna dei fondi al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e al direttore del Centro formativo, Fabio D’Angelo, è avvenuta ieri mattina; nell’occasione è stato consegnato anche un paio di ‘scarpe artistiche’ che, sulla tomaia, presentano un piccolo dipinto del pittore toscano Marco Rindori che simboleggia la rinascita, il desiderio di andare avanti, la forza con la quale la vita si fa strada tra le difficoltà. La scarpa destra è stata consegnata al sindaco Pirozzi, mentre la sinistra al direttore del Centro formativo D’Angelo, con l’auspicio che le due scarpe si possano ricongiungere presto, quando la sede della scuola ad Amatrice sarà ricostruita e gli allievi e docenti ritorneranno nella loro città.

”La consegna di queste scarpe – ha affermato Daniela Stolfi, direttrice Marketing di Base Protection – è un gesto simbolico con cui auspichiamo che ad Amatrice possa tornare la normalità al più presto e che ogni attività dislocata altrove dopo il sisma, come la formazione erogata dal Centro Alberghiero, ora a Rieti, possa essere ripresa nella cittadina”.

Con l’obiettivo di contribuire a una delle principali attività del piccolo centro appenninico e di valorizzare i talenti locali che contribuiscono a portare nel mondo la tradizionale ricetta dell’amatriciana, Base Protection è diventata sponsor tecnico del Centro di formazione alberghiera, fornendo a tutti gli allievi scarpe professionali concepite per chi lavora in cucina. Il sostegno ad Amatrice e al Centro proseguirà nel corso dell’anno con altre iniziative, in particolare nell’ambito di alcune fiere internazionali alle quali l’azienda pugliese parteciperà.