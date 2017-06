Anche i tradimenti stanno diventando virtuali?

MILANO – La tecnologia sta prendendo il sopravvento in ogni ambito: la farà da padrone anche nel mondo della passione? Incontri-Extraconiugali.com ci svela se i fedifraghi tradiscono più live o online.

E’ vero, negli ultimi dieci anni la vita virtuale ha invaso e talvolta anche sopraffatto quella reale, creando delle situazioni e modificando dinamiche in moltissimi ambiti. Uno di questi è, senza dubbio, quello del tradimento e della sessualità. Incontri-Extraconiugali.com ha chiesto ai fedifraghi cosa ne pensano di questi innovativi mezzi, che uso ne fanno e con quanta frequenza ricevono messaggini piccanti.

Il 31% ha svelato non solo di utilizzare con frequenza la tecnologia come sotterfugio per non farsi scoprire, ma si è addirittura fatto portavoce del sexting. Cos’è il sexting? Semplice! Si tratta dell’invio di immagini, video e testi sessualmente molto espliciti. E allora ecco che i nostri amici fedifraghi, seduti la sera sul divano, fingono di ricevere notifiche dal gruppo del fantacalcio o da quello del lavoro mentre sui loro schermi campeggiano foto succinte delle loro amanti. Quando, invece, il partner non è in casa, ci si può davvero sbizzarrire con la fantasia, e quindi spazio a videochiamate hot per stuzzicarsi anche a distanza.

Un cospicuo 39% ci ha spiegato, invece, come non solo faccia uso abituale della tecnologia per seppellire qualche peccatuccio, ma di aver anche iniziato una relazione extra-coniugale proprio grazie alle app e ai siti per incontri fioriti a dismisura negli ultimi anni. Quello che era iniziato come un gioco si è talvolta trasformato in un rapporto decisamente più profondo, destinato a protrarsi nel tempo a non limitarsi ad essere il passatempo di una giornata.

Ma, accanto a chi vive la tecnologia come una fedele spalla per le relazioni extra-coniugali, ci sono anche alcuni che rappresentano un discreto 21% e che amano definirsi “ultimi romantici”. Questi bandiscono a gran voce i moderni mezzi di comunicazione e si schierano a favore della comunicazione face-to-face, fuori moda ma, a detta loro, sempre molto efficace. E’ senza dubbio meglio una serata in discoteca per conoscere una ragazza piuttosto che una chat, meglio farsi presentare un’amica di amici piuttosto che iniziare a parlare con un’estranea su un social network.

Solo il 9% ha, invece, sostenuto di non vedere il tradimento online come un tradimento “vero”: il tradimento c’è quando c’è un incontro di anime e corpi… di certo per un messaggino non cade il mondo!

“La tecnologia è un’arma molto più potente di quanto possiamo immaginare e ha completamente stravolto le regole della seduzione del tradimento. Ma, anche se ci sembra strano, nonostante la dipendenza talvolta ossessiva dai nostri smartphone, c’è ancora qualcuno che preferisce regalare una rosa piuttosto che inviare un cuoricino rosso in chat”, dichiara Alex Fantini, fondatore del portale.