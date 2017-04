Andrea Mirò live, porta in scena un tour musicale e due spettacoli teatrali

MILANO – Autrice, produttrice, cantante, direttore d’orchestra e polistrumentista, Andrea Mirò ha realizzato con Manuele Fusaroli il suo nuovo album: 12 inedite canzoni; 12 nuovi passi importanti per un percorso artistico tra i più versatili del panorama musicale italiano al femminile relegato al 90% alla sola interpretazione.

L’album – anticipato dal singolo ‘Deboli di cuore’ – ospita nomi illustri come Brian Ritchie dei Violent Femmes che ha suonato il basso ed il flauto shakuhachi in Titoli di coda e Nicola Manzan dei Bologna Violenta che ha suonato e/o arrangiato gli archi in Deboli di cuore e Piove da una vita.

In tour Andrea Mirò si fa accompagnare alle tastiere e ai suoni da Daniel Bestonzo e alla batteria da Diego Scaffidi; voce e chitarre – sia acustiche che elettriche – a cura di Lady Mirò. Oltre ai concerti, Andrea Mirò porta in scena anche due spettacoli teatrali:

ANDREA MIRÒ / DEBOLI DI CUORE IN TOUR

13-04-2017 RAVENNA – Mariani Lifestyle

20-04-2017 MILANO – Memo Music Club

ANDREA MIRÒ / DEGNI DI NOTA (tra Gaber e Brassens)

Dal 4 al 14 Maggio a MILANO – Teatro Menotti

ANDREA MIRÒ / TALKING GUCCINI: di Amore, di Morte e altre sciocchezze

Dal 16 al 28 Maggio a MILANO – Teatro Menotti