Antonello Venditti Ambasciatore della Riserva della Biosfera Delta Po MAB Unesco

COMACCHIO (FE) – L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Emilia Romagna ed il Parco Regionale delta del Po del Veneto, accogliendo la proposta del Gruppo di Coordinamento della Riserva della Biosfera Delta del Po MAB Unesco, hanno conferito ad Antonello Venditti la nomina di Ambasciatore della Riserva della Biosfera Delta Po MAB Unesco.

La proclamazione verrà ufficializzata da parte di Philippe Pypaert, rappresentante del programma MAB UNESCO, all’artista romano, giovedì 1° giugno alle ore 12 alla Manifattura dei Marinati, a Comacchio (Fe).

Antonello Venditti sarà poi presente all’edizione 2017 del Comacchio Beach Festival (Venerdi 2 e sabato 3 giugno), dedicata alla Sostenibilità, uno straordinario evento gratuito e aperto a tutti, sulla spiaggia libera di Porto Garibaldi, tra musica, video, cultura e natura, che si connota già tra le più importanti manifestazioni della prossima estate italiana.

Questo progetto culturale anticipa e si fa portavoce dei valori del MAB UNESCO, che per la prima volta, con un grande evento a settembre 2017, proprio nei due Parchi del Delta del Po Emilia-Romagna e Veneto, in occasione dello Youth Forum, chiamerà a sé migliaia di giovani da tutto il mondo.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), ha assegnato nel 2015 al Delta del Po la qualifica internazionale di Riserva della Biosfera per la conservazione e la protezione dell’ambiente all’interno del Programma sull’Uomo e la biosfera – MAB (Man and Biosphere).

Venerdì 2 giugno, sarà proprio Antonello Venditti ad aprire il Festival con uno dei pochissimi concerti che quest’anno terrà in Italia. Sabato 3 giugno invece sarà una giornata non-stop, con tanti e diversi protagonisti. Grandi artisti come Paola Turci, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato, ma anche giovani talenti come Alice Paba, Andrea D’Alessio, Bouchra, Eva, Lelio Morra, Matthew Lee si esibiranno, uno dopo l’altro, per una serata in cui suoni e voci, festeggeranno assieme la natura e la cultura, in nome della sostenibilità.

Questo concentrato di arte e musica, aperto a tutti, sarà condotto dall’attore Paolo Ruffini che, accompagnato dalle performer Giulia Sola e Beatrice Baldaccini, coinvolgerà il pubblico con il suo carisma e la sua straordinaria ironia. Comacchio e il suo Delta saranno inoltre, in quei giorni, lo scenario naturale dove, per Capolavori Immaginati, si gireranno quelli che saranno i videoclip ufficiali di due canzoni evergreen (“Notte prima degli esami” di Antonello Venditti e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla) decisi e approvati da Sony Music Entertainment Italy.

L’assegnazione di questa prestigiosa nomina ad Antonello Venditti e il grande evento del Comacchio Beach Festival 2017 (prodotto e organizzato da Daimon film srl con il supporto di Radio di Radio Bruno come media partner) sono parte di una kermesse che unisce così molti aspetti culturali e di aggregazione, che connettono le nuove generazioni a quelle precedenti, dove impegno, divertimento e scambio saranno il filo conduttore tra queste tre straordinarie giornate e l’importante appuntamento dello Youth Forum del MAB UNESCO di settembre.