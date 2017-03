Dopo il grande successo con due date sold-out a Roma, Mannarino prosegue il suo tour che farà tappa anche al Sud Italia

Dopo le 18 date tra marzo e aprile che da settimane hanno registrato già 8 sold out, l'”Apriti Cielo Tour” di Mannarino proseguirà con nuovi appuntamenti dal vivo per tutta l’estate.

Mannarino tornerà live nella capitale il 6 luglio al Postepay Sound Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle), terza data romana dopo il doppio sold out del 25 e 26 marzo al PalaLottomatica.

Le prevendite per la nuova data di Roma e per le prime 5 date estive, in calendario tra luglio e agosto, saranno in vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 8 marzo online su TicketOne (www.ticketone.it) e dalle ore 10:00 di sabato 11 marzo in tutti i punti vendita autorizzati.

Questo il calendario completo dell’APRITI CIELO TOUR:

22 marzo a RIETI (Palasojourner); 25 e 26 marzo a ROMA – entrambe sold out (PalaLottomatica); 28 marzo sold out, 12 aprile sold out e 19 aprile a BOLOGNA (Estragon); 31 marzo a FIRENZE (Nelson Mandela Forum); 1 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox); 3 aprile sold out, 4 aprile sold out e 18 aprile a MILANO (Fabrique); 6 aprile sold out, 13 aprile sold out e 14 aprile a TORINO (Teatro della Concordia); 8 aprile a PESCARA (PalaSport Giovanni Paolo II); 10 aprile a NAPOLI (Casa della Musica); 21 aprile a CESENA (Carisport); 22 aprile a RIVA DEL GARDA (Palameeting).

Queste le prime date dell’APRITI CIELO TOUR ESTATE17:

1 luglio a MOLFETTA (BA) (Banchina San Domenico); 6 luglio a ROMA (Ippodromo delle Capannelle); 15 luglio a RIOLA SARDO (OR) (Parco dei Suoni); 18 luglio a SALERNO (Arena del Mare); 21 luglio a PERUGIA (Arena Santa Giuliana); 19 agosto a SOVERATO (CZ) (Summer Arena).

“Apriti cielo” (Universal) è il titolo del quarto album di Mannarino, uscito il 13 gennaio e anticipato dai singoli Apriti Cielo e Arca di Noè. Il disco ha debuttato al 1° posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, su Spotify ha già superato i 3 milioni di streaming e su YouTube i videoclip di Apriti Cielo e Arca di Noè hanno già oltre 1 milione di view.

Il progetto di questo spettacolo nasce da un’idea di Alessandro Mannarino, sviluppata e disegnata da CROMANTICA, Fabiana Zanardi ed Edoardo Patanè con il supporto di LEMONANDPEPPER. Il progetto illuminotecnico è curato da Nicola Tallino, gli impianti audio, luci e proiezioni saranno forniti da AGORA. Apriti cielo tour è una produzione Vivo Concerti.