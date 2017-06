Arisa: online il video del brano “Ho perso il mio amore”

Il brano è candidato ai Nastri d’Argento 2017 nella sezione “Canzone Originale”

È online il video di “Ho perso il mio amore”. Il brano inedito di Arisa tratto dalla colonna sonora del film “La verità, vi spiego, sull’amore”. Il brano è uno dei cinque candidati ai Nastri D’Argento 2017 nella sezione “Canzone Originale”. La regia del video è stata curata da Matteo Bombarda per Undervilla productions.

“Ho perso il mio amore” è anche un 45 giri. Il Lato B del disco contiene il brano in versione acustica in edizione limitata e autografata. Acquistabile in esclusiva su www.musicfirst.it.

Il brano è inserito nella colonna sonora del nuovo film di Max Croci “La verità, vi spiego, sull’amore” (Notorious Pictures), uscito nelle sale italiane il 30 marzo. Commedia ispirata all’omonimo libro e al blog di successo “TiAsmo”. Una storia divertente ed emozionante sulle infinite sfumature dell’Amore.

Accanto ai protagonisti Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio e Pia Engleberth troveremo un cameo della stessa Arisa.

“Ho perso il mio amore” (Etichetta: Borsi Records, Ed. Musicali Universal Music Italia – Pipshow Srl, distribuzione Artist First) è un brano struggente e nostalgico, dalle atmosfere retrò, che la voce intensa ed emozionante di Arisa valorizza, regalandone un’interpretazione raffinata e sincera, di forte impatto emotivo.

Il brano, prodotto e arrangiato da Fabio Gargiulo, è stato scritto e composto da Cheope, Federica Abbate e Giuseppe Anastasi, storico autore della cantante. Ha preso parte alla realizzazione del singolo, incidendo gli archi, Davide Rossi, già al lavoro con i Coldplay e numerosi nomi illustri del panorama musicale italiano ed internazionale.