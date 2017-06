Il brano è disponibile da oggi in digital download e sulle piattaforme streaming. Co-autore e presente nella canzone e nel video Gianluca Vialli

Da oggi, venerdì 9 giugno, è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Arriva Tony”. Il nuovo brano pop-dance cartoon per bambini che ruota intorno al personaggio di Tony Rigatoni, character 3D portabandiera della simpatia italiana nel mondo.

“Arriva Tony” vede la partecipazione del campione di calcio Gianluca Vialli che presta la sua voce in una strofa ed è co-autore del brano, insieme a Cristian Di Buccio, Cristian Piccinelli e Ricky Romanini.

“Ho fatto ascoltare per la prima volta la bozza della canzone a Gianluca nel dicembre 2015. – racconta Cristian Di Buccio – Ne è rimasto entusiasta e mi ha chiesto di lasciargli scrivere alcune strofe. Successivamente Gianluca, padre diligente di due figlie che studiano canto a Londra, ha organizzato per loro un regalo/sorpresa portandole in studio per fargli provare l’esperienza e l’emozione di essere registrate. Olivia e Sofia si rivelano, oltre che delle promettenti cantanti, anche molto adatte al tipo di progetto a cui stavo lavorando. Ora sono le coriste ufficiali di “Arriva Tony. Poi hanno ‘ordinato’ al loro super papà di mettere da parte l’imbarazzo e registrare il cameo canoro nel video!”.

“Arriva Tony” è il primo capitolo di un progetto che ruota intorno al personaggio di Tony Rigatoni. Tony racchiude tutti gli stereotipi dell’italiano visto con gli occhi dello straniero. Con la sua canotta ed i suoi “baffettony”, piace ai bambini ma fa sorridere anche i grandi. Mentre la “Tony Dance” inizia a farsi notare in Italia, uscirà a breve anche una versione in inglese del brano.

Filippo Bello è l’ideatore del personaggio del video, nonché creatore del videoclip. Designer noto anche per aver collaborato alla realizzazione del cartoon di Metro Brescia. Il 29 ottobre 2016 vince la nomination a Miglior Digital Freelance of the Year al DDD (Digital Design Days). Dall’anno 2017, Filippo Bello entra a far parte della Giuria del Digital Design Award.

La co-produzione musicale e gli arrangiamenti sono stati eseguiti da Cristian Piccinelli. La pubblicazione del brano è stata affidata a MT-Kids! dell’etichetta madre Motivo, capitanata da Ricky Romanini.