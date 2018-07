ArtCity presenta “Woman’s night”, il 30 luglio al Vittoriano di Roma

ArtCity presenta “Woman’s night”, lunedì 30 luglio 2018, una notte di jazz ricca di sorprese. Ospiti dell’evento: Karima, Noemi, Violante Placido

ROMA – Nell’ambito della rassegna ArtCity, promossa dal Polo Museale del Lazio, andrà in scena un’altra imperdibile serata dedicata al jazz curata da Ernesto Assante.

Lunedì 30 luglio alle ore 21 sul Piazzale del Bollettino (ingresso da Piazza Venezia e da via del Teatro di Marcello, lato Ara Coeli) andrà in scena la “Woman’s Night”. Un viaggio nell’universo femminile attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte. Rita Marcotulli, tra le più importanti pianiste europee di oggi, con la magnifica coppia formata dal sassofonista Stefano Di Battista e dalla cantante Nicky Nicolai, sarà la guida all’interno di una serata ricca di ospiti femminili. Karima, Noemi, Violante Placido, voci diverse, in un caleidoscopio in cui colori differenti illumineranno una notte piena di sorprese.

ArtCity-Estate 2018

Gli eventi del Vittoriano sono inseriti nell’ambito di ArtCity-Estate 2018, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo, realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione. Il progetto nasce quindi, da una domanda concreta del pubblico di Roma e delle altre città del Lazio. Il Polo Museale del Lazio risponde a questa domanda con un programma di ampio respiro, che mette al centro i musei dello Stato. I principi metodologici della ‘Nuova Museologia’ servono dunque a spalancare i confini del Museo, aprendoli ulteriormente all’arte e alla cultura.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero (il limite massimo degli spettatori è fissato dalla capienza degli spazi messi a disposizione).