Baby K torna in grande stile con il nuovo singolo feat. Andrés Dvicio “Voglio ballare con te”

MILANO – Si intitola “Voglio ballare con te” il nuovo singolo di Baby K featuring Andrés Ceballos, cantautore spagnolo e membro della celebre band Dvicio, in radio e disponibile in digitale da domani, venerdì 2 giugno.

Con il nuovo singolo, Baby K è pronta a entrare nuovamente a far parte della colonna sonora dell’estate 2017, grazie a un ritmo coinvolgente a cui non si può resistere e un’inedita collaborazione che ben intreccia le voci e lo stile dei due artisti.

“Con ‘Voglio ballare con te’ spengo tutto per rallentare il tempo ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Vorrei che chi lo ascoltasse riuscisse a rimandare tutti i pensieri alla ricerca di un?estate al massimo con la voglia di andare più forte perché probabilmente per farlo non ci basterà questa notte.

Sono orgogliosa di poter ancora una volta aggiungere un tocco di internazionalità ai miei brani, questa volta anche grazie alla voce suadente di Andrès, un grande talento spagnolo.” – Baby K

“Voglio ballare con te” è prodotta da Takagi & Ketra, già produttori della hit record “Roma-Bangkok” feat. Giusy Ferreri, che ha raggiunto il traguardo di 8 dischi di platino e oltre 200 milioni di visualizzazioni del videoclip, facendo ballare e divertire tutta l?Italia e spingendosi anche oltre i confini nazionali, conquistando il mercato estero con la nuova versione insieme a Lali Esposito.