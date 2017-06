Baustelle: “Betty” è il nuovo singolo tratto da “L’amore e la violenza”

MILANO – È “Betty” il nuovo singolo dei Baustelle in radio da venerdì 9 giugno, tratto dal loro ultimo album “L’amore e la violenza”, uscito lo scorso 13 gennaio, confermandoli una delle band più originali e di successo della scena alternative pop italiana.

“Betty” è un ritratto di ragazza di oggi, in bilico tra una vita da social network e un rapporto con la realtà ben raccontato tra le righe della canzone (“Betty / è bravissima a giocare / con l’amore e la violenza / si fa prendere e lasciare / che cos’è la vita senza / una dose di qualcosa / una dipendenza”). Francesco Bianconi descrive così il brano: “Sono amico di Betty, usciamo insieme. Andiamo agli aperitivi e ai concerti, incontriamo persone per strada, nei bar e nelle camere da letto. Abbiamo profili memorabili e foto che non riusciamo a stampare. Vorremmo sedurre il mondo. A lei piace una musica, a me un’altra. Spesso facciamo le cose che non vorremmo fare. Quando non stiamo insieme la spio. Come lei, senza un motivo a volte rido e a volte piango. Sono arrivato a una conclusione: Betty sono io”.

Dopo il successo dei concerti in teatro dello scorso inverno, i Baustelle torneranno ad esibirsi dal vivo con il nuovo tour L’estate, l’amore e la violenza, in partenza il prossimo 16 giugno da Russi (Ravenna).

Queste le prime date confermate: il 16 giugno a RUSSI-RA (Palazzo San Giacomo/ Ravenna Festival), il 2 luglio a GARDONE RIVIERA-BS (Anfiteatro del Vittoriale/Tener-A-Mente Festival), l’8 luglio a PADOVA (Stadio Euganeo/Sherwood Festival), il 13 luglio a ROMA (Vialla Ada/Roma incontra il mondo); il 15 luglio a MONTEPRANDONE – AP (Cose Pop Festival), il 21 luglio a COLLEGNO-TO (Parco Certosa Reale/Flowers Festival), il 22 luglio a SANTO STEFANO MAGRA – SP ( Area Ex Ceramica Vaccari); il 23 luglio a CORTONA – AR (Piazza Signorelli Cortona Mix Festival), il 28 luglio a VASTO (Siren Festival); il 10 agosto a PALERMO (Teatro di Verdura), l’11 agosto a ZAFFERANA ETNEA-CT (Anfiteatro Falcone e Borsellino), il 13 agosto a MELPIGNANO-LE (Piazza Convento Agostiniani), il 25 agosto ad ASOLO-TV (Asolo City Park/Ama Music Festival), il 26 agosto a MANTOVA (Piazza Castello/Mantova Arte & Musica Festival), il 3 settembre a PRATO (Piazza del Duomo/Settembre Rassegna “Prato è Spettacolo”), l’8 settembre a BRA – CN (Parco della Zizzola Attraverso Festival), il 9 settembre a MILANO (Carroponte) e il 16 settembre a MODENA (Festa dell’Unità).

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci sono Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

I Baustelle hanno inciso recentemente una cover di “Eyes without a face” per la campagna Eyewear di Gucci su richiesta di Alessandro Michele e sono stati tra gli ospiti della Gucci Cruise 2018 che si tenuta lo scorso 29 maggio nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.baustelle.it e sulla pagina facebook ufficiale www.facebook.com/baustelleofficial.