Benji & Fede: la mitica raccolta Panini per la prima volta totalmente dedicata a una band italiana

MILANO – In arrivo da oggi 7 aprile, in tutte le edicole, la raccolta di figurine di “Benji & Fede”. Il duo modenese sarà la prima band italiana a essere totalmente protagonista della nuova raccolta Panini che ha la sua sede proprio a Modena.

Una raccolta che prevede figurine e cards e un maxi album di 32 pagine, con all’interno uno speciale poster dedicato alla data evento di Milano dello 0+ Tour dello scorso 4 Marzo che ha realizzato il sold out in meno di una settimana ed è stata trasmessa in diretta sul loro canale Facebook. La collezione è composta da 168 figurine di cui ben 60 speciali, tra le spettacolari figurine con inchiostro fluo, gli stickers in raso e le luccicanti figurine glitter, che completano il poster centrale. In più, da collezionare fuori album, 50 fantastiche cards, che raffigurano i momenti più belli della splendida avventura di Benji & Fede.

La collezione racconta la storia di Benji & Fede, dall’infanzia al successo, ripercorrendo le tappe principali della loro vita e della loro carriera da artisti dal primo album 20:05 (disco di Platino per le vendite), al libro “Vietato smettere di sognare”, caso editoriale del 2016, al successo del loro ultimo lavoro “0+”, disco di Platino in sole due settimane fino ai molti riconoscimenti che ne sono seguiti. Ricca di curiosità e immagini inedite, pagina dopo pagina, ci si emoziona con i loro più bei ricordi fotografici, come in uno speciale album fotografico personale.

Sezioni imperdibili e originali, come quella dedicata all’inseparabile Mucchino o ai loro tatuaggi, completano il profilo di questa raccolta, in cui è addirittura possibile creare la propria figurina personalizzata Benji&Fede, da attaccare nell’apposita sezione dell’album (MyPanini).

Ma Benji & Fede – official sticker collection è molto più di una semplice collezione, si perché sul retro di alcune cards è possibile trovare un codice che permetterà a tutte le fans di vedere 5 video esclusivi, inserendo lo stesso nella sezione dedicata del sito Panini www.benjiefedestickercollection.it

E non è finita! Con questa collezione è possibile anche incontrare Benji & Fede di persona: all’interno delle bustine sono inserite delle cards speciali “istant win”, dorate e autografate da Benji & Fede e con la scritta “Hai vinto”, che danno diritto a partecipare ad un grande evento esclusivo con loro. E se non si è fortunati? Non è detta comunque l’ultima parola… esiste anche una modalità ad estrazione, per tutti quelli che invieranno 5 cards con codice entro la data indicata nel regolamento del Concorso (disponibile su www.benjiefedestickercollection.it).

“Siamo nati e cresciuti a Modena e la Panini ha sempre fatto parte della nostra vita”. Raccontano Benji & Fede – “Siamo felici e onorati di essere stati scelti per la prima collezione totalmente dedicata ad una band italiana”.

“Panini è da sempre attenta a cogliere i fenomeni del mondo dei giovani” ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini “e il comparto musicale è sempre stato presente nelle nostre pubblicazioni, essendo un ambito di riferimento costante per i teen-ager. Con questa collezione abbiamo voluto coniugare un indiscusso fenomeno artistico come Benji & Fede con il piacere fisico di collezionare le figurine, favorendo lo scambio delle emozioni in maniera diretta e regalando a tutte le fan la possibilità di possedere il proprio personale album “di ricordi” dei loro artisti preferiti, con le immagini inedite del percorso artistico e privato del duo. Da oggi le fan di Benji & Fede avranno un motivo in più per incontrarsi e condividere la propria passione.”

La collezione “Benji & Fede” sarà disponibile in tutte le edicole dal 7 Aprile. Le bustine con 4 figurine e 1 card saranno in vendita a prezzo di 1 €. L’album potrà essere acquistato al prezzo di 2 € oppure, nella soluzione Starter Pack con 3 bustine al prezzo di 3 €. Benji & Fede dal 23 aprile riprenderanno il loro tour nelle principali città italiane.