Birre artigianali, food, musica, Legnogiocando: a Bologna quattro giorni di gusto e divertimento per tutta la famiglia

BOLOGNA – Dal 28 aprile al 1° maggio appuntamento da non perdere ai Giardini Margherita di Bologna con il GARDEN BEER, quattro giorni di gusto e divertimento da vivere nel verde di uno dei luoghi più amati e frequentati della città.

Protagonista il mondo delle birre artigianali, con oltre dieci spine dedicate alle creazioni di alcuni dei più conosciuti microbirrifici del territorio e non solo: presenti il BIRRIFICIO ZAPAP di Castelletto di Serravalle e BIRRA DEL RENO di Castel di Casio, oltre alla beer selection curata da LA FRASCA ON THE ROAD – partner dell’evento con lo staff del GARDENBO – che proporrà a rotazione le etichette di BIRRA BELLAZZI, BREWFIST, BIRRA BABILIA, NO SOCKS BEER, DOPPIO MALTO e altro ancora.

Non mancheranno postazioni food, con le autentiche piadine romagnole proposte dagli artigiani di Frescopiada e una sfiziosa carrellata di fritti – dalle olive all’ascolana ai cremini, passando per verdure pastellate e panzerotti ripieni – della tradizione marchigiana, oltre ovviamente ai deliziosi gelati del GardenBo.

Il tutto accompagnato da un super calendario di musica live: venerdì sera alle 20.30 via alle danze con il funky catastro-fico demenziale dei FRENCH KISS AND HALOA HALOA BEACH; sabato doppio appuntamento in collaborazione con l’Associazione Culturale Peacock Lab: si parte alle 20 con il rap d’autore firmato da SQUALO, per scatenarsi a seguire con la “doppietta” DJ SET DJ JUNGLE + DJ SET PEACOCK LAB; domenica alle 21 sarà infine la volta degli HANGOVERS, una delle band più seguite di Bologna e dintorni.

Dedicata ai più piccoli con LEGNOGIOCANDO la giornata del 1 MAGGIO: dalle 14 fino a sera gli spazi del Garden Beer saranno invasi da oltre 40 bellissimi giochi in legno a disposizione gratuita di bambini, genitori e nonni, una divertente ed originale iniziativa a cura di Ludobus (www.ludobus.org).

L’ingresso allo spazio sarà gratuito. L’evento si svolgerà (anche in caso di maltempo) presso il chiosco del Garden BO, ingresso lato Porta Castiglione. Info: 349.5357312.