BIT 2017 di Milano propone “I Love Wedding” spazio a matrimoni e lune di miele

La manifestazione milanese dedicata al turismo, si rivolge al Wedding Tourism con un’area interamente dedicata



MILANO – Grande fermento per la BIT 2017 (Borsa Internazionale del Turismo, MiArt, Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e Salone del Mobile) di Milano che avrà luogo dal 2 al 4 aprile, Fiera MilanoCity.

Dal prodotto Italia alle destinazioni estere più gettonate e originali, quest’anno Bit2017, la manifestazione milanese dedicata al turismo, per il secondo anno accende i riflettori sul settore del matrimonio e delle lune di miele con la collaborazione di Wine&Wedding Italy, il network che unisce strutture specializzate in destination wedding & honeymoon.

In collaborazione con Fiera Milano Wine&Wedding ha curato l’area espositiva “I Love Wedding” che insieme a “A Bit of Taste” per l’enogastronomia, “Be Tech” per il digitale andranno a integrare le quattro sezioni dell’area espositiva “Leisure”, “Luxury”, “MICE” e “Sport”.

L’Area “I Love Wedding”:

Una grande piazza sarà il fulcro di I Love Wedding, aggregatore di destinazioni italiane ed estere in due percorsi: Destination Wedding, per chi sceglie di sposarsi in una meta da sogno, e Wedding Moon focalizzato sulle lune di miele (l’89% delle coppie prolunga infatti il soggiorno nella stessa destinazione scelta per sposarsi).

Wine&Wedding guiderà i top wedding planner internazionali provenienti da Austria, Canada, Francia, Germania, Spagna, UK e USA che incontreranno l’offerta italiana e internazionale per inserirla nella produzione di eventi da sogno. Si tratta di guru del settore come le americane Chelsey Arnal, Jill Lafleur e Jodie Miller, l’austriaco Holger Lebrecht, la canadese Tracey Manailescu, le francesi Muriel Saldalamacchia e Sarah Thomas, le inglesi Cherell Joseph e Laura Valentini, le spagnole Betsaida Fernandez e Marcella Koronna e il tedesco Froonck per citarne alcuni, pionieri del segmento dei matrimoni fuori porta.

“I cosiddetti destination weddings, ovvero i matrimoni fuori porta, sono un trend evidente e costituiscono un settore in crescita per l’Italia e non solo, una nuova domanda del mercato alla quale con Wine&Wedding rispondiamo già da anni” – racconta Giovanna Dello Iacono, Managing Director del brand, che aggiunge: “Oggi, grazie alla collaborazione con FieraMilano che ci ha affidato la cura dell’area e la selezione dei buyer internazionali, per gli espositori di BIT si aprono nuovi scenari di business nel settore del Wedding Tourism che può dare nuovi stimoli sia all’incoming che all’outgoing alimentando un settore degli eventi privati in forte crescita in tutto il mondo”.

INFO: www.bit.fieramilano.it