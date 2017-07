Blitz contro lo spaccio nella provincia di Pescara, 15 arresti

PESCARA – Operazione antidroga da parte delle Fiamme Gialle di Pescara.

I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo adriatico, infatti, stanno notificando 15 provvedimenti, tra misure cautelari e restrittive personali, nei confronti di altrettante persone straniere coinvolte in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti attiva e ramificata nella città di Pescara.

Per l’esecuzione del provvedimento, fin dalle prime luci dell’alba, è stato dispiegato un dispositivo di oltre 50 militari, con l’ausilio di unità cinofile. Ulteriori dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la sede del Comando Provinciale della Gdf in via Cincinnato.

