Blue Man Group dall’8 novembre per la prima volta in Italia

Oltre 35 milioni di spettatori si sono fatti travolgere dall’energia che il famosissimo trio di Uomini Blu fa esplodere sul palco

Dall’8 novembre di quest’anno il Blue Man Group, popolarissimo fenomeno teatrale che da 25 anni conquista le platee di tutto il mondo, arriva per la prima volta in Italia.

Biglietti in prevendita esclusiva su Ticketone.it Per celebrare l’arrivo di Blue Man Group in Italia, riduzione speciale del 30% su tutti i settori in vendita (valida fino al 19 marzo 2017)

Lo spettacolo, divenuto vero e proprio emblema della cosiddetta “performance art”, debutterà in anteprima nazionale al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’8 novembre 2017 per poi raggiungere il Teatro Politeama Rossetti di Trieste dal 22 novembre 2017.

Il Blue Man Group:

Tutte le performance Blue Man Group dirompono sui palcoscenici internazionali grazie al genio dei Blue Man, tre curiosi artisti dalla pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, tanto colore, per creare una celebrazione euforica della vita e dell’interazione tra persone.

Nei loro show combattono sempre valorosamente contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri stessi in contenitori di gioia e luoghi di condivisione. Ne è un valido esempio la “Splash Zone”, ovvero l’area delle prime file di platea dove gli spettatori ricevono in regalo poncho impermeabili per resistere alle esplosioni di colore provenienti dal palco e, al contempo, per essere protagonisti di una vera e propria opera d’arte.

“Quando abbiamo iniziato a creare spettacoli incentrati su questo innocente e curioso personaggio chiamato Blue Man – dichiara Chris Wink – non avremmo mai sognato di arrivare fin qui. Siamo onorati di poter condividere il nostro spettacolo per la prima volta con il pubblico italiano”.

E Phil Stanton aggiunge: “Forse perché siamo sempre stati interessati a esplorare il nostro bisogno collettivo d’interazione umana, il nostro Blue Man è riuscito e riesce ancora parlare a tante persone di tutte le età, culture, nazionalità. Crediamo che il messaggio universale di Blue Man, fatto di esuberanza e di festa euforica, in fondo, sia dentro ognuno di noi”.

“Blue Man Group” è l’evento dell’anno. È uno spettacolo che va oltre anche se stesso per il modo in cui arriva al pubblico, per l’energia con la quale lo contagia e lo coinvolge – sottolinea Gianmario Longoni consulente artistico di Show Bees, agenzia promoter dell’evento – Ma forse, cosa ancora più importante, è il tipo di spettacolo che porta anche chi è meno avvezzo a scegliere il teatro come luogo d’intrattenimento a uscire e correre a comprare un biglietto!”.

