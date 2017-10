Blue Note Milano: gli spettacoli di novembre e anticipazioni di dicembre

I protagonisti di novembre al Blue Note di Milano. Gli ultimi due mesi di programmazione del 2017 nel Jazz Club italiano, grandi nomi e giovani promesse

La programmazione dei mesi novembre e dicembre 2017 al Blue Note di Milano.

Blue Note Milano è anche partner di Jazzmi, il festival jazz che animerà la città di Milano dal 2 al 12 Novembre. In occasione dell’evento, in aggiunta ai consueti spettacoli serali, il locale amplierà la propria offerta ospitando dal 2 novembre al 31 dicembre la mostra “All-Cool”. Una personale di Massimo Chioccia e Olga Tsarkova. Oltre ad una Masterclass per tutti i musicisti con il grande chitarrista MIKE STERN.

I concerti in programma per il mese di novembre:

1 novembre Jeff Lorber Fusion.

2 novembre Stacey Kent.

3 novembre Al Di Meola.

4 novembre Al Di Meola.

5 novembre Al Di Meola.

7 novembre Mike Stern & Dave Weckl Band feat. Tom Kennedy & Bob Malach.

8 novembre Mike Stern & Dave Weckl Band feat. Tom Kennedy & Bob Malach.

9 novembre Joe Lovano Classic Quartet.

10 novembre Maria Gadù.

11 novembre Maria Gadù.

12 novembre Kneebody.

14 novembre Take 6.

15 novembre Miguel Zenòn.

16 novembre The Yellowjackets.

17 novembre Fabio Concato.

18 novembre Fabio Concato.

19 novembre The Bad Plus.

21 novembre Jazzmeia Horn.

22 novembre Dave Holland Trio feat. Kevin Eubanks and Obed Calvaire.

23 novembre Melissa Aldana.

24 novembre Tony Momrelle.

25 novembre Chiara Civello.

26 novembre Cyrille Aimèe.

28 novembre Carmen Souza.

29 novembre The Puppini Sisters.

30 novembre The Puppini Sisters.

Ancora in via di definizione la programmazione del mese di dicembre:

Già sicura la presenza di ospiti molto illustri. Sara Jane Morris & Antonio Forcione (1 e 2 dicembre). Marilyn In Jazz un settetto di eccellenze del jazz italiano (3 dicembre). Peter Cincotti (5 dicembre). Pepe Ragonese & The Mighty Groovin’ Stuff (6 dicembre). Gli italian dire straits (7 dicembre). Il funk melodico e travolgente degli italianissimi Ridillo (8 dicembre). Sergio Caputo (9 dicembre). Il trio delle Sorelle Marinetti (10 dicembre). Johnny O’Neal con il suo trio (16 dicembre). Karima (17 dicembre). Nick The Nightfly e la sua Orchestra (22 e 23 dicembre). Angels In Harlem Gospel Choir (dal 26 al 30 dicembre). Infine il cenone di Capodanno ancora con gli Angels In Harlem Gospel Choir (31 dicembre).

I biglietti per i concerti al Blue Note si possono acquistare collegandosi al sito internet www.bluenotemilano.com, o al sito www.vivaticket.it.