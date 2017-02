Il Blues italiano ricorda Roberto Ciotti a L’Asino che Vola di Roma

“King of Nothing®” e “Jake &Elwood Music Agency®”, presentano l’evento “Buon Compleanno Roberto”

Adriana Ciotti presidente dell’associazione “King of Nothing®” in memoria di Roberto Ciotti, in collaborazione con “L’asino che vola” Risto Cultural Live di Roma, e la “Jake &Elwood Music Agency®”, presentano l’evento “Buon Compleanno Roberto”, lunedì 20 febbraio ore 22.

Il 20 Febbraio ricorre infatti il compleanno di Roberto Ciotti, uno dei maggiori esponenti del Blues italiano, scomparso nel 2013, e in occasione della data del suo compleanno si è pensato ad un evento che vuole celebrarlo, ricordarlo, come artista e come uomo.

Con questo fine, una serata presso “L’Asino che vola”, che Roberto aveva tenuto a battesimo nel 2012. Si avvicenderanno sul palco artisti che avevano un legame musicale con lui, chi ammirandolo ha preso ispirazione da lui e chi addirittura gli ha dedicato i suoi lavori. Interverranno alla serata anche coloro che con lui avevano un rapporto umano e d’affetto.

È prevista la partecipazione di:

Underground Band, Flavinho Vargas, Andrea Pagani, Elio Buselli, Mark Hanna, Marco Rinalduzzi, Ivano Fortuna, Giulio Todrani, Fulvio Tomaino Band, Walter Detond, Stefano Malatesta, Jona’s Blues Band, Fabiola Torresi, Francesca De Fazi, Onorati Coffee Maker, Mario Schiliro’, Rock Inc., Massimo Calabrese, Jonis Bashir, Davide Pistoni, Francesco Isola, The Honey Fish Blues Band, Piero Fortezza, Ronnie & The Midnight Ramblers, Blues Collective, Lello Panico.

Sarah Jane Olog Band, Andrea Ruta, Mario Donatone, Moreno Viglione, Riccardo Rinaudo, Massimo Bizzarri, Claudio Montuori, Max Garrubba Blue Experience, Luciano Zenoni, Mimmo Catanzariti, Fishy Business, Gianni Zorzi, The Blues Trail, Daniele Bazzani, Massimo Lustrissimi, Alfredo Bochicchio, Maxi Taxi Blues, Leonardo Cotardo, Fulvio Feliciano Play Hendrix, Umberto Barbuto, The Blue Spammers.

MODALITÀ INGRESSO:

€ 8,00 con consumazione e tessera dell’associazione king of nothing incluse, € 3,00 con consumazione per i tesserati dell’associazione king of nothing® .