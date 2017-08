Boldrini: “Da ora in poi denuncerò chi mi insulta sui social”

ROMA – Laura Boldrini dice basta. Da ora in poi, la presidente della Camera denuncerà chi la insulta sui social. E’ stata la stessa Boldrini ad annunciarlo, con il seguente post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Ho deciso che d’ora in avanti farò valere i miei diritti nelle sedi opportune. Ho riflettuto a lungo se procedere o meno in questo senso, ma dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti ho pensato che avevo il dovere di prendere questa decisione come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni.