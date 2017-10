Brooke Logan di Beautiful l’1 novembre incontra i suoi fans a Milano

La protagonista della celebre soap opera di Canale 5, Khaterine Kelly Lang, sarà ospite il mercoledì prossimo al Just Cavalli

MILANO – Mancano pochi giorni al Celebriting Star che vedrà protagonista Khaterine Kelly Lang, conosciuta in tutto il mondo come la Brooke Logan di Beautiful. L’appuntamento è fissato per il 1 novembre al Just Cavalli di Milano. É un vero e proprio incontro con i fan, ed è la prima volta che l’attrice statunitense partecipa a un’occasione così ghiotta e importante per lei e per tutti i suoi ammiratori.

Il Mett and Greet con Brooke si terrà poco prima del grand buffet royal in suo onore, e si tratta di un evento a numero chiuso. É per questo che chiunque volta avere occasione di vedere dal vivo un vero mito delle soap opera non può assolutamente perdersi un evento davvero unico.

Lei stessa in un video che da oggi pomeriggio è caricato sui profili della Basket Artisti Unicusano, che assieme alla Bross Group organizza la serata nel noto locale milanese, si è detta davvero felice e soddisfatta.

Il Celebriting Star, è una serie di eventi prestigiosi in cui poter vedere da vicino star internazionali e italiane molto amate dal pubblico. In questa prima occasione è la Lang che incontra i suoi fan, mentre ancora nulla si sa sulla seconda data.

Durante il Meet and Greet sarà possibile effettuare foto e selfie personalizzati, parlare con Brooke, e ricevere un omaggio particolare.

INFO

Essendo un evento a numero chiuso, dove è richiesto un dress code elegante, occorre affrettarsi per prenotare il proprio posto. Sono a disposizione i seguenti numeri: 3274133103 -3397519523.