Bruno Mars: pronto a ripetere il successo di “24k Magic”, Disco di Platino in Italia, con il nuovo singolo ‘Thats What I Like’

LOS ANGELES – Bruno Mars, vincitore di diversi Grammy Awards, cantante, compositore, produttore, regista e musicista, è pronto a ripetere lo straordinario successo di “24k Magic”, Disco di Platino in Italia, con il nuovo singolo ‘Thats What I Like’ in radio da venerdì 3 marzo.

Bruno Mars ha presentato questo brano ai recenti Brit Awards 2017 in una performance che ha confermato le grandi doti canore dell’artista e che ha fatto seguito allo straordinario omaggio a Prince con ‘Let’s Go Crazy’ agli ultimi Grammy Awards.

In questi giorni, Bruno Mars è anche presente in tutti i canali televisivi italiani grazie al nuovo spot della Ford Ecosport, che utilizza come musica “Perm”, un altro brano tratto dall’album “24k Magic”.

Bruno Mars ha annunciato le 85 date che lo porteranno in giro per il mondo in programma anche due tappe in Italia il 12 giugno a Bologna (Unipol Arena) e il 15 giugno a Milano (Mediolanum Forum di Assago. Bruno Mars ha ricevuto 20 nomination ai Grammy Award e ne ha vinti diversi. L’acclamato cantante, autore, produttore, musicista ha venduto oltre 169 milioni di singoli in tutto il mondo, diventando uno degli artisti best-selling di sempre.

Mars recentemente ha dominato le classifiche con il singolo “Uptown Funk”, che è stato il brano per più a lungo in cima alla classifica di Billboard Hot 100 del 2010 ed è il 10mo singolo nella storia della classifica dal 1957 a trascorrere almeno 14 settimane al Numero 1. Lo scorso anno “Uptown Funk” si portò a casa 3 GRAMMY Award, tra cui il tanto ambito Record of the Year. Il video ricevette 5 nomination agli MTV Video Music Awards nel 2015, vincendo l’award per Best Male Video. Lo scorso Febbraio, Bruno Mars è tornato a esibirsi durante l’intervallo del Super Bowl insieme a Beyoncé e ai Coldplay.

Nel 2014, Bruno Mars entrò nella storia dell’ NFL con il secondo show più guardato di sempre durante l’intervallo, che raggiunse lo straordinario traguardo di oltre 115.300.000 spettatori, oltre a diventare l’artista più giovane a esibirsi come unico performer del Super Bowl Halftime show. Secondo Billboard, Bruno Mars ottenne i suoi primi 5 Numeri Uno nella “Hot 100” più velocemente di qualsiasi altro artista maschile dai tempi di Elvis Presley. Come cantante, autore e produttore, Bruno Mars può vantarsi di aver collezionato 22 hit negli “Hot 100”.