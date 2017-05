Bungaro, in arrivo il primo disco dal vivo “Maredentro Live”

ROMA – A distanza di 5 anni dal suo più recente album e con una lunga e prestigiosa carriera costellata di brani di successo, Bungaro presenta un nuovo progetto, il suo primo album live, in uscita il 19 maggio, “Maredentro Live” (etichetta Esordisco). Registrato lo scorso inverno, durante un memorabile concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il cantautore ha voluto suggellare un momento magico, nel quale la musica dal vivo diventa il centro di tutto.

Bungaro, cantautore elegante e artigiano della musica che ama giocare con le note e le parole, è anche l’autore di un grandissimo numero di brani portati al successo dai più importanti artisti italiani (Mannoia, Vanoni, Ayane, Ferreri, Mengoni, Morandi, Ruggiero, Civello, Magoni, solo per citarne alcuni). Vanta numerose collaborazioni con artisti della scena internazionale, tra cui quella con Ivan Lins (il cui progetto “InventaRio” è stato nominato ai Latin Grammy Awards 2014), ma anche Youssou N’dour, Daniela Mercury, Ana Carolina, Paula Morelembaum, Miùcha Buarque de Holanda, Ian Anderson, Omar Sosa, Lara Fabian.

Nella sua carriera, iniziata a Sanremo nel 1988 con il brano “Sarà forte”, Bungaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, appunto; 3 Premi Musicultura, 2 Premi Lunezia.

Bungaro si distingue anche per la sua passione per il cinema e la sua musica è molto apprezzata anche da alcuni registi, tra cui Patrice Leconte che, in una lettera, scrive di essere rimasto “folgorato dalla sua essenza e semplicità, dall’intensità delle parole e dalla voce inconfondibile”. Ha firmato diverse colonne sonore di film di successo (tra le più recenti, “Perfetti sconosciuti”, che un anno fa ha vinto il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento, ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale); ha firmato la canzone “In Viaggio”, interpretata da Fiorella Mannoia, per il film documentario “I bambini sanno” di Walter Veltroni.