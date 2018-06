Buonissimi 2018, la II^ edizione il 18 giugno a Vietri sul mare (SA)

Buonissimi 2018 – solidarietà e gusto: un evento unico in nome del progetto di ricerca in oncologia pediatrica della Open Onlus

Così la presidente dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Open Onlus, Annamaria Alfani, durante la presentazione di Buonissimi 2018:

“Questa città ha ampiamente dimostrato, già l’anno scorso, di voler bene ad Open e a Buonissimi. Non abbiamo bisogno di stuzzicare il loro palato per ottenere una donazione. Ma possiamo sicuramente coccolare tutte queste persone che da sempre ci sostengono in tutti i modi e in tutte le nostre iniziative. Così dedichiamo loro una serata esclusiva in cui ci saranno tutti gli ingredienti, dal buon cibo alla buona musica.

L’anno scorso abbiamo esordito festeggiando anche un grande successo: oltre 58mila euro. Ovviamente quest’anno ci auguriamo di superare la cifra. Così da destinare più fondi al progetto di ricerca legato allo sviluppo della biopsia liquida per la cura dei bambini con Neuroblastoma”.

Buonissimi 2018, II edizione, è in programma il prossimo 18 giugno, dalle ore 20.30. Presso Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul mare (SA). L’evento di beneficenza è sostenuto dalla Fondazione Pino Daniele Trust Onlus e dalla Fondazione Marinelli.

Durante l’edizione 2017 sono stati raccolti 58 mila euro, grazie ad oltre 100 artigiani del gusto. Quest’anno ancora una serata unica in nome del progetto di ricerca in oncologia pediatrica della Open Onlus.

Il fil rouge, anche per questa edizione, sarà il buon cibo. Accompagnato dalla musica della Compagnia di Canto Popolare, del Rock Fun Show di Marco Biondi (from Pop New Tv) e Pf Colombi da Radio Virgin. E dalla preziosa presenza di un ambasciatore come lo speaker di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo.

“Per noi che organizziamo l’evento, Buonissimi è diventato il leitmotiv di una buona parte dell’anno. Coordinare e far sì che sia sempre all’altezza delle aspettative degli ospiti, degli chef e dei produttori è sempre una bella sfida. Quest’anno si è voluto dare il tema del ‘Mediterraneo che unisce’ coinvolgendo le eccellenze delle regioni Puglia e Sicilia che con entusiasmo hanno risposto al nostro invito” – hanno raccontato le coordinatrici di Buonissimi, Paola Pignataro e Silvana Tortorella.

Un tema importante, dunque, e di grande respiro quello del Mediterraneo, inteso come culla di sapori, odori e gusti condivisi e condivisibili. Un tema che strizza l’occhio alla “cucina del benessere”, ovvero a quell’approccio che guarda al cibo come un’opportunità in più per star bene.