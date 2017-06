Camera dei Deputati: question time con i ministri Franceschini, Galletti, Minniti, Poletti e Finocchiaro

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 21 giugno alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio.

Il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini (foto), risponderà ad una interrogazione sulle modalità di svolgimento della «Festa della musica» (Santerini – DeS-CD).

Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative in merito alla bonifica delle discariche oggetto di procedura di infrazione europea, con particolare riferimento al territorio della Basilicata (Latronico – M-CR); sugli interventi volti all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in relazione alla direttiva 91/271/CEE e alle procedure di infrazione europee in corso (Daga ed altri – M5S).

Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte a garantire un adeguato presidio dei vigili del fuoco presso l’aeroporto Sanzio di Falconara Marittima, in provincia di Ancona (Vezzali – SC-ALA CLP-MAIE); sulle iniziative volte a contrastare la diffusione del gioco on line cosiddetto Blue Whale e di altri simili fenomeni (Covello ed altri – PD); sulle iniziative in ordine al nuovo piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo (Brunetta e Occhiuto – FdI-PdL).

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, risponderà ad interrogazioni sul bando del Ministero denominato «Giovani 2g» volto a concedere contributi ad imprese costituite da cittadini extracomunitari (Allasia ed altri – LNA); sull’apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali in materia di regolamentazione del lavoro occasionale (Laforgia ed altri – MDP); sulle iniziative in materia di disciplina pensionistica dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in distacco (Mazziotti Di Celso – CI); sulle iniziative urgenti volte ad eliminare il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita (Rizzetto ed altri – FdI-AN).

La ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, risponderà ad interrogazioni – rivolte al ministro dello Sviluppo economico – sulle iniziative volte a favorire il più ampio coinvolgimento delle imprese pubbliche e private nell’ambito del piano di realizzazione della banda ultra larga (Garofalo – AP-CpE-NCD); sulle iniziative, anche normative, volte a prorogare l’amministrazione straordinaria e a rinnovare il trattamento di integrazione salariale presso l’ex acciaieria Lucchini di Piombino (Fassina ed altri – SI-SEL-POS).