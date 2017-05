Camera dei Deputati: question time con i ministri Orlando, Finocchiaro, Pinotti, Galletti e Minniti

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 17 maggio, alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio.

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando (foto), risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte a garantire un adeguato sistema di protezione per le donne vittime di “violenza di genere” (Galgano – CI); sui sistemi di protezione relativi ai servizi informatici del processo telematico (Artini ed altri – M-AL-TIpI); sui tempi previsti per la riapertura del carcere Giuseppe Montalto di Alba (Rabino ed altri – SC-ALA CLP-MAIE).

Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, risponderà ad una interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare il rischio di un’emergenza rifiuti a Roma (Stella Bianchi ed altri – PD).

Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, risponderà ad interrogazioni sugli accordi sottoscritti al fine di stabilizzare la Libia e bloccare i flussi migratori irregolari, in relazione alla recente intesa raggiunta dal Capo del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, e dal generale Khalifa Haftar (Gianluca Pini ed altri – LNA); sulla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, con particolare riferimento a quello di Isola Capo Rizzuto, anche nell’auspicata ottica della chiusura di tali strutture (Sarti ed altri – M5S); sulla vicenda che ha interessato il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto e iniziative volte a predisporre sistemi di controllo efficaci su tali strutture (Occhiuto e Santelli – FI-PdL); sulle iniziative volte a garantire maggiori controlli sulle modalità di aggiudicazione dei bandi per la gestione dell’accoglienza dei migranti e sull’operato delle ditte e delle cooperative titolari dei relativi appalti (Rampelli ed altri – FdI-AN).

La ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, risponderà a un’interrogazione sulle recenti notizie circa l’asserito interessamento della Sottosegretaria Maria Elena Boschi per l’acquisizione di Banca Etruria da parte di Unicredit (Laforgia ed altri – MDP).

La ministra della Difesa, Roberta Pinotti, risponderà ad interrogazioni sulla tragica vicenda del naufragio verificatosi l’11 ottobre 2013 a 60 miglia da Lampedusa (Marcon ed altri – SI-SEL-POS); sulla proposta avanzata dalla ministra in materia di servizio civile (Scopelliti – AP-CpE-NCD).