Carlo Zannetti il 6 aprile a Milano con “La Giravolta di Loris”

Il musicista e scrittore Carlo Zannetti presenterà il suo romanzo presso il ristorante vegano “Cibò”



MILANO – Giovedì 6 aprile, il musicista e scrittore Carlo Zannetti presenterà il suo nuovo romanzo “La giravolta di Loris” (Giovanelli Edizioni) a Milano presso il ristorante vegano “Cibò”, inizio ore 19.00 – Via Achille Maiocchi, 26.

L’evento, a cura di Stefania Romito, è collegato alla prestigiosa rassegna “Fuori Salone” ideata dal Network del Nuovo Rinascimento – Centro Leonardo da Vinci.

“La giravolta di Loris”

È un romanzo sociale che racconta molto della giovinezza travagliata dell’autore ma che propone anche ai lettori alcune suggestive invenzioni letterarie. È il secondo libro del cantautore, che descrive in prima persona quella periferia padovana dove ha vissuto quando era piccolo, che narra di delinquenti veri e propri e di scelte di vita sbagliate. È la rappresentazione di un itinerario esistenziale carico di coincidenze, incontri fortuiti e di avvenimenti inattesi.

I personaggi che si inseguono tra le pagine sono legati tra di loro dalla percezione di un silenzio che favorisce un’accorta analisi del proprio passato. Un insieme di eventi si susseguono veloci delineando di fatto anche gli aspetti del carattere dell’autore che si rivela così una persona molto legata ai valori fondamentali dell’amore, della riconoscenza e dell’amicizia. Il romanzo ha un finale a sorpresa nel quale viene a galla l’indole dello scrittore stesso, animalista convinto che da sempre si trova ad essere impegnato nella difesa degli animali da ogni forma di maltrattamento da parte dell’uomo.

Carlo Zannetti

Animalista, articolista, cantautore, musicista poli-strumentista professionale e scrittore, di origine emiliana, ha iniziato il suo percorso artistico nel 1976. Carlo Zannetti, che vanta una profonda competenza nel campo musicale e nel settore tecnico strumentale, ha raggiunto elevati livelli professionali, ha calcato numerosissimi palcoscenici importanti in Italia ed all’estero e ha collaborato, in alcuni casi anche come direttore artistico qualificato, con in più grandi nomi della musica italiana. Ha scritto alcuni libri e raccolte di poesie.

Collabora come articolista con il quotidiano “Il Gazzettino”, con il giornale “Il Popolo Veneto” (in versione online) e con il network “Youmandesign” del Centro Culturale “Leonardo da Vinci” di Milano. È un esperto della musica degli anni ’60 e ’70 e per questo motivo è stato spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha all’attivo come cantautore tre album di canzoni proprie. “Carlo Zannetti” (1995), “L’Ulisse del 2000” (1997), “Vincimi” (“I.M – France”- 2016), oltre alla canzone “Notti Meravigliose” cantata con Stefania Romito.