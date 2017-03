Carmen Russo presenta “Muevete” il singolo Latin/Kizomba

Il nuovo singolo è destinato alla scalata delle classifiche per divenire presto una hit

È uscito il 15 febbraio in tutti i più importanti store musicali digitali “Muevete”, il nuovo singolo della camaleontica Carmen Russo per l’etichetta The Shark Record e Hit Latin.

La produzione è a cura di Efrem Sagrada e di Gregorio Mascaro. Il pezzo è stato scritto con la collaborazione di Enzo Paolo Turchi e di Carmen Russo.

“Dopo diverse esperienze musicali, mi è stato proposto questo progetto. Dopo aver sentito il brano, peraltro in una lingua e con dei ritmi che mi sono familiari, mi è piaciuto talmente per come l’ho trovato trascinante, da decidere subito di realizzarlo. Spero abbia lo stesso effetto su chi lo ascolterà” ha dichiarato Carmen.

Foto a cura di Rino Petrosino