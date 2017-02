Il Carnevale a Lemesos: 10 giorni tra festa e tradizione locale

Dal 16 al 26 febbraio 2017 la città cipriota sarà animata da un evento che riempirà strade, rioni, locali e case private

A Lemesos (Limassol) per gli abitanti di Cipro, affacciata sulla bella baia di Akrotiri, il carnevale è una realtà che, anno dopo anno, si ripete seguendo un rituale talmente radicato nella tradizione da ottenere il riconoscimento di Patrimonio Intangibile dell’Umanità da parte dell’UNESCO.

DIECI GIORNI DI FESTA

Strettamente connesso con la Aprokria, la ricorrenza che la tradizione ellenica fa precedere alle 6 settimane di digiuno preparatorio della Pasqua ortodossa, il carnevale cipriota, che a Lemesos trova l’espressione più piena e gioiosa, inizia quest’anno il 16 febbraio con la parata della “Regina del Carnevale – Il profondo blu del Mediterraneo” e termina esattamente dieci giorni dopo.

Due sono però i giorni, a Lemesos e in altre località, preparatori alla festa e che vedono l’avvio di eventi come la mostra dedicata ai costumi presso la galleria d’arte Theomaria, accompagnata fino al 25 febbraio da un workshop molto creativo dedicato alla costruzione e decorazione delle maschere, in compagnia di artigiani del luogo.

PROGRAMMA

Tantissimi i momenti dedicati al divertimento, ma anche numerose occasioni per conoscere la tradizione, con mostre e appuntamenti incentrati sulle precedenti edizioni. Numerose saranno le attività per i bambini con esibizioni di canto, ma anche momenti dedicati a laboratori musicali e artigianali per preparare coriandoli e maschere.

Tra i momenti clou sicuramente c’è la parata dedicata alle “Pellàmaskes”, le maschere pazze, che riempie letteralmente le strade di colori, suoni e danze propiziatorie. Altro appuntamento pervaso dalla frenesia carnevalesca è la sfida dedicata ai costumi free style presso il castello medioevale.

Emozionanti anche le esibizioni che in tutti i quartieri della città vedranno all’opera numerosi cori – Modernoi Keri, Limassol Serenaders, Ariones, Cypriot Senenaders, EDON Serenaders, solo per nominarne alcuni – specializzati in tipi di canto differente. Le loro esibizioni sono davvero emozionanti, studiando da vicino il programma per non perderle.

Per il gran finale sarà nuovamente presente la “Regina del Carnevale” che guiderà una coloratissima e rumorosa parata di carri allegorici. Termine ultimo della festa, su tutta l’isola, è il lunedì dopo l’ultima domenica di carnevale, noto anche come “lunedì verde”, che a Cipro è festa nazionale.

GASTRONOMIA

Chi ha la curiosità di fare un excursus nei piatti della tradizione cipriota non può perdere la saporita occasione offerta dal carnevale. La prima settimana del carnevale o settimana “Kreatini” è a base di carne poiché è l’ultima in cui è possibile mangiarla prima di Pasqua. Un piatto imperdibile è l’afelia, delizioso stufato di maiale, profumato con spezie e coriandolo. La seconda è conosciuta come settimana “Tyrini”, ovvero la settimana del formaggio.

Tra le proposte gastronomiche molto particolari, da provare è una vera chicca come i tortelli dolci “bourekia” ripieni di morbido formaggio fresco “anari” aromatizzato alla cannella o altri dolci, come i “daktyla kyrion” – dita di donna – sottili fagotti di pasta sfoglia, ripieni di mandorle, zucchero e cannella. Gustosissimi anche i “ravioles”, ravioli che racchiudono il formaggio locale.