Carolyn Smith: “Non sarò Belen ma piuttosto una Belena”

Carolyn Smith conquista i Social Network e lancia un messaggio alle donne: amarsi a prescindere dalla propria situazione o aspetto fisico

“Holiday! Trovare il mio corpo. Non sarò Belen ma piuttosto una Belena (come direbbe Lino Banfi)”.

É così che Carolyn Smith commenta spontaneamente un video (https://www.instagram.com/p/BXnM1XhlnVZ/?taken-by=carolynsmith5) postato sul proprio profilo Instagram. Non solo, ma da ottima comunicatrice, anticipa le cattiverie e condivide successivamente un nuovo post (https://www.instagram.com/p/BXnPBC2FqZX/?taken-by=carolynsmith5) dedicato alla bella e talentuosa showgirl.

Nel pieno della sua vacanza Carolyn Smith, la nota coreografa, giudice e ballerina di fama internazionale, ironizza sul suo corpo ma sempre con lo scopo di poter lanciare un messaggio chiaro ed importante alle donne. Amarsi a prescindere dalla propria situazione o aspetto fisico.

Uscita da due anni terribili dovuti alla lotta contro un tumore al seno, la Smith appare sicura, raggiante e felice dei suoi 20kg in più. La sua esposizione, i suoi pensieri positivi ed il suo dare forza in maniera naturale l’hanno consacrata nel corso dei mesi una vera icona di forza femminile.

Precisa poi la Smith: “Belen perdonami se ti ho usata per ironizzare su di me. Desidero tu sappia che non sono invidiosa anzi, ho grande stima e rispetto nei tuoi confronti. Un abbraccio, Carolyn”.