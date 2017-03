CaSTA 2017 in Val Pusteria al via dal 13 marzo

69° edizione delle “Olimpiadi degli Alpini”: una settimana di sport, concerti e grandi eventi



VAL PUSTERIA – Lunedì 13 marzo 2017 avranno inizio i CaSTA 2017 in Val Pusteria, con gli atleti militari di 11 Nazioni a contendersi i Trofei in palio. Sarà Karin Oberhofer, atleta di biathlon del Centro Sportivo Esercito, ad accendere il tripode in Piazza del Magistrato a San Candido, dando ufficialmente inizio alla 69° edizione delle “Olimpiadi degli Alpini”.

La cerimonia di apertura, a cui è prevista la partecipazione delle massime Autorità civili e militari, inizierà alle 15.30, preceduta dalla sfilata degli atleti per le vie del paese e da un carosello musicale della fanfara della Brigata Alpina Julia (diretta streaming sui siti www.meteomont.org e www.ana.it).

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, ed il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, presenzieranno alla cerimonia di apertura che darà ufficialmente inizio ad una settimana di eventi sportivi con in gara oltre 1500 soldati provenienti da tutto il mondo per verificare, attraverso un leale confronto agonistico, il livello di addestramento raggiunto nel saper operare in ambiente montano ed in condizioni di innevamento.

“Come ho avuto modo di sottolineare recentemente – ha affermato il Generale Graziano – la montagna è un’ottima palestra di vita e l’elevata professionalità delle nostre truppe alpine ha consentito interventi delicati durante l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il centro Italia. Ma oltre alla grande valenza sportiva, i CaSTA sono anche una preziosa opportunità di aggregazione e un veicolo di cooperazione e di dialogo tra militari di diverse nazioni”.

Intrattenimento:

Accanto alle gare, numerosi i momenti di intrattenimento aperti al pubblico, tra cui due eventi benefici (con ingresso ad offerta libera) organizzati al Palaghiaccio di Dobbiaco e resi possibili grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e dei Gruppi Sportivi di Aeronautica Militare e Fiamme Azzurre.

Il primo, una partita di Para Ice Hockey tra le squadre nazionali di Italia e Slovacchia, andrà in scena già lunedì pomeriggio (inizio alle 17.30 e differita su RAI Sport poco dopo la mezzanotte), mentre la sera successiva (dalle 18 con differita su RAI Sport dalle 00.30) saranno Valentina Marchei con Ondrej Hotarek e Charlene Giugnard con Marco Fabbri ad incantare il pubblico con un’eccezionale esibizione di pattinaggio artistico.