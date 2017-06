Centrosinistra, l’appello di Cuperlo: “Ora primarie aperte”

NAPOLI – “Una vera leadership deve avere l’umiltà di offrire a un campo più ampio la possibilità, mi riferisco a società civile, di decidere insieme. Le primarie aperte per nuovo centrosinistra come chiesto da Giuliano Pisapia hanno questo significato”. Lo ha detto Gianni Cuperlo (foto) intervenendo all’assemblea di Centro Democratico a Napoli.

Cuperlo ha spiegato che il progetto di un nuovo centrosinistra “si può fare, ma dico che siamo in una stazione di passaggio in cui il Pd si pone al servizio di un progetto più ampio e quindi deve dare la possibilità di scegliere assieme chi ha la capacità di unire”.

“Davanti a noi – ha aggiunto Cuperlo – ci sono i giorni che daranno una risposta da cui deriverà in gran parte il destino l’Italia per i prossimi anni. Bisogna ripensare le tappe ma nella convinzione che bisogna avere una meta cioé un centrosinistra aperto, largo, unito e vincente. La lotta politica non è mai un campo pacificato, vive di conflitti ma dobbiamo temere un conflitto depurato dal traguardo”.