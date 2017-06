Charles Aznavour in concerto a Roma con “Tra di noi”

L’artista nella Hollywood Walk of Fame 2018, torna in Italia il 23 luglio all’Auditorium Parco della Musica

Charles Aznavour tornerà in concerto in Italia il 23 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per celebrare i suoi 70 anni di magnifica carriera. L’artista concederà poi il bis in autunno. Il 13 novembre, infatti, si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Biglietti disponibili in esclusiva sul circuito Ticketone.it.

Concerti a cui non mancheranno i successi di sempre come “Tous les visages de l’amour”, cantata da Aznavour in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco). Ampiamente reinterpretata da numerosi artisti come Laura Pausini (celebre la sua “Uguale a lei”). “La Bohème”, “Com’è triste Venezia”, “Ed io tra di voi” (reinterpretata anche da Franco Battiato) e moltissimi altri.

Cantautore, attore, diplomatico impegnato, alla soglia dei 93 anni Aznavour non smette di stupire. Una voce inconfondibile, tanto da meritare il soprannome di “Charles Aznavoice”. Aznavour ha dei numeri da record, con 300 milioni di dischi venduti nel mondo e 80 film all’attivo.

L’artista è stato selezionato dall’apposita commissione per entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame per la categoria Live Theatre / Live Performance.

Settant’anni di lunga e onorata carriera che lo scorso anno lo hanno portato a regalarsi un tour internazionale. Ha ottenuto sold-out ad Amsterdam, Dubai, Praga, Antwerp, Osaka. Tokyo, Barcellona, Marbella, Trélazé, Monaco e Verona.

BIOGRAFIA

Nato a Parigi nel 1924 da immigrati di origine armena, Shahnour Vaghinagh Aznavourian, in arte Charles Aznavour, debuttò a teatro come attore di prosa.

Nel dopoguerra, grazie a Edith Piaf che lo portò in tournée in Francia e negli Stati Uniti, si mise in luce come cantautore.

Ma il riconoscimento mondiale arrivò nel 1956 all’Olympia di Parigi con la canzone “Sur ma vie”. Uno strepitoso successo che gli permise di entrare nella storia degli chansonnier francesi.

Il fatto che Aznavour canti in sette lingue gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo divenendo ovunque famosissimo. Si è esibito alla Carnegie Hall e nei maggiori teatri del mondo, duettando con star internazionali come Nana Mouskouri, Liza Minnelli, Sumiva Moreno, Compay Segundo, Céline Dion. In Italia, con Mia Martini e Laura Pausini.

In Italia, inoltre, per quasi tutte le versioni italiane delle sue canzoni ha collaborato con il grande autore e paroliere Giorgio Calabrese, recentemente scomparso.

All’estero le sue canzoni sono state spesso reinterpretate da numerosi artisti come Elton John, Bob Dylan, Sting. Placido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias. Edith Piaf, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr, Ray Charles. Elvis Costello e moltissimi altri.

Il suo impegno come cantautore non gli impedisce di battersi da sempre per la causa armena, con un’intensa attività diplomatica che gli è valsa la nomina di Ambasciatore d’Armenia in Svizzera.