Classifica Agosto 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Hits Top 10

Classifica Agosto 2017 Top 10, il meglio di Salsa, Bachata e Kizomba. Il remix di “Felices Los 4” con il ritorno di Marc Anthony la super hits del mese



Due grandi voci in vetta alla classifica agosto 2017 dedicata ai brani top caraibici e kizomba. Parliamo di Marc Anthony protagonista del remix versione salsa di “Felices Los 4”, brano reggaeton di Maluma e di Romeo Santos che dopo aver conquistato la vetta con “Imitadora” fa il bis con il nuovo singolo “Tuyo“. Nella salsa cubana successo per “Me quede con ganas” di David Calzado in collaborazione con i Charanca Habanera mentre la kizomba della tradizione trionfa con “Maria Inocente” di Nandinho Semedo.

Classifica Agosto 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Top 10

TOP SALSA CUBANA (classifica agosto 2017)

In vetta alla classifica agosto 2017 l’ultimo singolo di David Calzado in collaborazione con i Charanca Habanera “Me quede con ganas”. Colorato, pieno di ritmo e allegria nel video si alternano scene di ballo dei cantanti e di un corpo di ballerine spezzoni di vita quotidiana di una coppia. Scalano di una posizione i singoli di Havana D’Primera e Samuel Formel mentre in quarta posizione c’è “Yo sé te gusta” di Angel Yos, un brano con il ritornello dal ritmo vicino al reggeaton. Suggestiva la location oggetto del clip e deliziose le modelle scelte tutte in coloratissimi costumi a far festa in riva al mare incontaminato.

Altra novità del mese viene da Elain Morales con “La Salpicona”, una produzione che porta la firma del Los Van Van. Posizione più in basso resistono nella Top 10 tre brani. Parliamo di “Pasándola bien”, “Bailando se te quita” e “Pa’ Que Veas Lo Que Hay”. Chiudiamo con due new entry “Viajando lo aprendí” de La Fama Crece e “No es lo mismo” di El sonero de cuba” quest’ultimo brano che sarà molto apprezzato dai ballerini salseri.

David Calzado y su Charanga Habanera – Me quede con ganas

Havana D´Primera – Amor En Secreto

Samuel Formell y los Van Van – Amiga mía

Angel Yos – Yo sé que te gusta

Elain Morales – La Salpicona

Pupy & Los Que Son Son – Pasándola bien

Maykel Fonts feature Micha – Bailando se te quita

Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor ft Son Tentación – Pa’ Que Veas Lo Que Hay

La Fama Crece feature Unión Latina y Cubanito – Viajando lo aprendí

El Sonero de Cuba – No Es Lo Mismo

TOP SALSA CLASSICA (classifica agosto 2017)

Agosto di graditi ritorni per la Salsa Classica. Conquista la prima posizione il remix del brano “Felices los 4” di Maluma in versione salsa. Questo grazie alla preziosa presenza di Marc Anthony che dà una nuova veste al brano reggaeton tra i più ascoltati di questa estate 2017. Anche in questa occasione il brano, raffinato nella sua musicalità è stato diretto nel suo clip dal regista Jessy Terrero. Protagonisti oltre ai cantanti anche l’attore Wilmer Valderrama e le modelle Natalia Barulich y Priscilla Huggins. Incantevole.

Secondo posto per una super hits, must per tutti i ballerini di questo genere musicale. Si tratta di “Bien Sabroso” realizzato da Calle Soul, banda vincitrice del premi NAMA e anche conosciuta negli stati uniti come “El Ciclón del Caribe”. Tra i suoi leader troviamo Fernando Sanchez (cubano alle conga) e il percussionista colombiano Fernando Valencia. Resiste sul podio il successo di Massimo Scalici y La Poderosa “Para Tito”, così come una posizione più in basso “Pobre Corazón” de The Metropolitan Salsa Orchestra. In quinta posizione spazio all’ultimo singolo di Kalle 5 “Tengo Celos”, melodico, tremendamente romantico …

La voce di EhShawnee tutta da scoprire in “Cambio Dolor” mentre a seguire si confermano nella Top del mese i brani del El Noro feature Yeni Valdes, New Swing Sextet e El Chino y la Diferencia con Frankie Figueroa. Chiudiamo con le note di Tito Rodriguez che ci farà emozionare e sognare nel suo celebre “Buenas Noches Che Che”, per veri intenditori…

Maluma feature Marc Anthony – Felices los 4 (salsa version)

Calle soul – Bien Sabroso

Massimo Scalici y La Poderosa – Para Tito

The Metropolitan Salsa Orchestra – Pobre Corazón

Kalle 5 – Tengo Celos

EhShawnee – Cambio Dolor

El Noro feature Yeni Valdes – No vale la pena enamorarse

New Swing Sextet – Los Ritmos Mejores

El Chino y la Diferencia feature Frankie Figueroa – Mamboland

Tito Rodriguez – Buenas Noches Che Che

TOP BACHATA (classifica agosto 2017)

Dopo aver conquistato la Top 10 di luglio, Romeo Santos si conferma protagonista assoluto del genere anche ad agosto. Questa volta è il singolo “Tuyo” a superare tutti. Sono i ballerini Carlos Espinosa y M. Angeles ad intepretare il clip con una bella sequenza. Daniel Y Desiree sono i protagonisti del brano secondo classificato. Parliamo della bachata romantica “Quiero un beso” del Grupo Extra, recentemente in tour anche in Italia per far conoscere gli ultimi successi. Podio che si chiude con il ritorno di Domenic Martes in “Yo Queria”, altro brano destinato a far da padrone nelle compilation dei principali dj.

Spazio al remix, di uno dei brani tra i più ascoltati e remixati del panorama caraibico. Luis Enrique in “Yo no se mañana”. Suggestioni eterne …

Trittico di super hits resistono nella classifica dei grossi calibri. Una lotta a suon di note e sensualità quella tra Daniel Santacruz nel duetto con Dani J, Jeyro e Romeo Santos. Novità del mese D’La978 con “Dont Want To See You Cry”, una bachata urbana molto interessante e dal ritornello accattivante anche per i ballerini più esigenti che gareggiano. Chiudiamo con due brani. Il primo è una dolcissima bachata frutto della collaborazione tra Pablo Betancourth, Isaac Rojas e Mr.Don “No Volveré”; il secondo una conferma per Alejandra Feliz in “Haciendo El Amor”, tra i più originali clip degli ultimi mesi.

Romeo Santos – Tuyo

Grupo Extra feature Dj Khalid – Quiero Un Beso

Domenic Marte – Yo Queria

Luis Enrique – Yo no se mañana (version Bachata)

Daniel Santacruz feature Dani J – Contando Minutos

Jeyro – Cuatro Babys

Romeo Santos – Imitadora

D’La978 – Dont Want To See You Cry

Pablo Betancourth feature Isaac Rojas, Mr.Don – No Volveré

Alejandra Feliz – Haciendo El Amor

TOP KIZOMBA (classifica agosto 2017)

“Maria Inocente” è il brano semba di Nandinho Semedo che conquista la vetta di agosto della classifica ogni mese realizzata con Lakizomba.it. In realtà il brano di Nandinho Semedo è stato già un successo nel 2016 ma solo di recente è uscito il clip che ne ha dato nuova linfa. Di tutt’altro genere il secondo posto con “Amor Amor”, brano dai beat più vicino allo zouk. Terza posizione per la kizomba romantica di Edson Blatt in “Não Tem Como”, dove viene esaltata la sua vocalità. Per palati fini “Certeza”, interpretato da Osman Santos e Yuri Da Cunha.

“Baixa” è il singolo, must per i ballerini amanti del genere urban mentre in sesta ritroviamo la voce di Djodje in “I.L.Y.”. A seguire Assia Mote in “Minha Vida”, kizomba dove apprezzare la voce della cantante del Mozambico. Tra le novità anche quella di Mimae in “Te Amo” mentre in coda alla classifica troviamo “Só voce sabe”, realizzata da Nayara con Dj Falcão e Yara & Alissa che cantano “Eu & Tu”, una kiz dove apprezzare l’affiatamento delle due cantanti dal futuro promettente.

Nandinho Semedo – Maria Inocente

ExL – Amor Amor

Edson Blatt – Não Tem Como

Osman Santos featuring Mr. Pulungunza (Yuri Da Cunha) – Certeza

Samyjay – Baixa

Djodje – I.L.Y.

Assia Mote – Minha Vida

Mimae – Te Amo

Nayara featuring Dj Falcão – Só voce sabe

Yara & Alissa – Eu & Tu