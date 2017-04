Classifica Aprile 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Hits Top 10

Maykel Fonts feature Micha e Williamsburg Salsa Orchestra protagonisti nella salsa, nella sensual Prince Royce-Shakira e Kappalifha

Tornano le hits nella classifica aprile 2017 per tutti gli amanti del caraibico e kizomba. Vediamo le novità consigliate di questo mese.

Nella salsa troviamo in prima posizione Maykel Fonts che realizza con Micha il brano “Bailando se te quita” tra il cubano e il reggaeton mentre nella classica “Predicho” della Williamsburg Salsa Orchestra è la new entry top del mese. Nella sensual in primo piano il brano “Deja Vu” di Prince Royce & Shakira che sta spopolando nelle piste del caraibico mentre per la kizomba Kappalifha trionfa con “Kuia Malé”.

Classifica Aprile 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Top 10

TOP SALSA CUBANA (classifica marzo 2017)

Maykel Fonts con il suo singolo realizzato assieme a Micha conquista la vetta. Il brano “Bailando se te quita” sarà molto apprezzato dagli amanti della salsa cubana ma allo stesso tempo di quelli del reggaeton. Ritmo travolgente, tra passi di danza e motori, sound accattivante e ballerine sensuali. Un mix che non passerà inosservato … Pietro Mingarelli e Maikel Dinza propongono il brano “Salsa Caliente” tra coreografie e nel segno della tradizione cubana mentre in terza si conferma la super hits del mese scorso “Tu me dejaste”, brano realizzato da Manolito y su Trabuco e il video è diretto da Alejandro Valera. Tra passi di danza e musica si snoda il clip che si conclude con una bella sorpresa che fa alla sua amata…

Continua a resistere tra le hits di cubana il brano “Cubanos” di Issac Delgado e Los Van Van che con “Cubanos”, uno dei brani che prosegue ad essere tra i “tormentoni” del momento nelle piste caraibiche per questo genere. Grande novità firmata Songo Timba “El Tumbao de Van Van” in “Bamboleo”. Un brano per palati fini …

Nel segno delle conferme anche per Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor con “Afloja La Guayaba” mentre entra in classifica “Homenaje a la musica cubana”, brano dell’Orquesta Mercadonegro con la partecipazione speciale di Alexander Abreu. Si tratta di uno dei motivi più ballati dell’ultimo periodo. Resistono in coda tre super brani partendo da “Belleza Latina” di JG e Alexander Abreu; quindi “Voy a vivir” di F-Cuba feature Charanga Habanera e Elito Revé y Su Charangon e “Que El Sol Salga pa Todo El Mundo” di Elito Revé y Su Charangon.

Maykel Fonts feature Micha – Bailando se te quita

Pietro Mingarelli feature Maikel Dinza – Salsa Caliente

Manolito y su Trabuco – Tu me dejaste

Issac Delgado feature Los Van Van – Cubanos

Songo Timba “El Tumbao de Van Van” – Bamboleo

Maykel Blanco Y su Salsa Mayor – Afloja La Guayaba

Orquesta Mercadonegro – Homenaje a la musica cubana

JG feature Alexander Abreu – Belleza Latina

F-CUBA feature Charanga Habanera – Voy a vivir

Elito Revé y Su Charangon – Que El Sol Salga pa Todo El Mundo

TOP SALSA CLASSICA (classifica marzo 2017)

Williamsburg Salsa Orchestra con “Predicho” è la new entry top del mese. La voce di Solange Prat accompagnata dai musicisti Gianni Mano (timbales), Jhohan Hernandez (Conga); Eliud Davis (piano), Rafael Hernandez (basso), Jon Challoner (tromba), Kevin Moehringer (trombone) per una musica dal ritmo moderato ma squisitamente intrigante che ricorda vagamente “La vida es un carnaval”. Per gli amici ballerini un brano tutta da gustare a cura di Fabio Gianni. “La salsa vive” è un brano di salsa classica dove il ritmo la fa da padrone in un mix di percussioni, fiati e piano. Chiude il podio “Por Mis Venas Corre Salsa” ovvero la vecchia vetta della classifica per gli amanti del melodico e romantico.

“Que Linda Que Estas” resiste anche questo mese, un classico dei Tromboranga mentre in quinta posizione una perla della salsa classica del 1979. Si tratta di “Mi Ritmo Llego” a cura di Lalo Rodriguez Con Machito. Continua a travolgere il planetario successo di Shakira e Maluma nel brano molto vicino al genere reggaeton dal titolo Chantaje in versione salsa. Due brani restano anche in questo aprile salsero. Parliamo di “La Palomilla” dei Mercadonegro e di “Llegò la Pachanga” a tutta pachanga con Seo Fernandez e la partecipazione speciale di Eddie Torres. Chiudiamo con due novità “Clave Mambo” di Joe Cuba per i ballerini più esigenti e di quella realizzata da Rafi Marrero Y su Orquesta con “Mi ritmo Afincao”.

Williamsburg Salsa Orchestra – Predicho

Fabio Gianni – La salsa vive

Edwin Perez – Por Mis Venas Corre Salsa

Tromboranga – Que Linda Que Estas

Lalo Rodriguez Con Machito – Mi Ritmo Llego

Shakira – Chantaje (Versión Salsa)

Mercadonegro feature Dj El Malo – La Palomilla

Seo Fernandez feature Eddie Torres – Llegò la Pachanga

Joe Cuba – Clave Mambo

Rafi Marrero Y su Orquesta – Mi ritmo afincao

TOP BACHATA (classifica marzo 2017)

Castiga al primo ascolto, quasi sicuramente il brano destinato a essere tormentone di questa primavera/estate “Deja vu” è il singolo di Prince Royce uscito lo scorso 20 febbraio con la partecipazione speciale di Shakira. Duetto interpretato al meglio dai due “Cantanti Top Players” del panorama latino. Il video è poi la ciliegina sulla torta tra passi di bachata sensual e tra le immagini dei due bellissimi protagonisti… Il tema è quello di una storia d’amore che non finisce nel migliore dei modi. Una delusione grande può portare a non credere più nell’amore e a preferire restare soli …

“Traicionera” del Grupo Extra è in seconda posizione in questa versione bachata. In attesa del video ufficiale diamo a Carlos Espinosa e M Ángeles il compito di farcela apprezzare in una loro sequenza di bachata fusion molto gradevole. Altro brano molto amato dai ballerini dello stile sensual con Kevin Cosmos in “Evidencias”. Nel video Ataca y La Alemana e Daniel y Desiree, tra le coppie di ballerini più famose del panorama bachata assieme ad altri ballerini in un’apprezzabile sequenza.

Romeo e Dani J i grossi calibri resistono

Appena fuori dal podio la super hit di Romeo Santos che resiste in classifica. Parliamo del suo “Héroe Favorito”. A fagli eco la best track di Dani J, vincitore della scorsa classifica con “Tan lejos de mi”. Video e musica di assoluto spessore, tra i pezzi più amati anche in pista. Tra le novità di questo mese troviamo Mr. Don con “Contigo” destinato a diventare un must del genere Urban e che ci fa apprezzare la vocalità di questo cantante.

I ballerini Daniel y Desiree ancora protagonisti in questo video Ephrem J in “Cuando se acaba el placer” in attesa di quello ufficiale. L’ottava posizione vede l’ingresso di India Martinez che incanta con il suo “Te Cuento Un Secreto”, un remix bachata del brano di Ryan Miles. Chiudiamo con “Murio el Amor” di JC e di un altro interessante remix bachata, ovvero “Intento” di Fondo Falmenco, a cura di Miguel Angel Dj.



Prince Royce feature Shakira – Deja vu

Grupo Extra – Traicionera (bachata version)

Kevin Cosmos – Evidencias

Romeo Santos – Héroe Favorito

Dani J – Tan Lejos De Mi

Mr. Don – Contigo

Ephrem J – Cuando se acaba el placer

India Martinez – Te Cuento Un Secreto (Ryan Miles Bachata Remix)

JC – Murio el Amor

Fondo Flamenco feature Miguel Angel Dj – Intento (Bachata Remix)



TOP KIZOMBA (classifica marzo 2017)

Classifica aprile a tutta kizomba con la prima posizione di “Kuia Malé“. Si tratta di un brano di Kappalifha il cui video è ambientato in una pista di atterraggio dove scende dal velivolo un’affascinante donna, oggetto dei pensieri del protagonista. Un piccolo approccio ed è amore a prima vista … Urban kiz nel secondo brano della Top. Ultimo singolo di DCOKY in collaborazione con MKMike. “Call 911” è il titolo della produzione Leo Beat con clip affidato a Silvio Moreira. In terza posizione troviamo “So meu” di Taliixo Beatz in collaborazione con Jennifer Dias. Si tratta di una tarraxinha prodotta dalla NG-Music.

Per gli amanti della kizomba romantica troviamo “Teté” di Mob Street mentre per quelli di afrohouse consigliamo di ascoltare il brano di Dj Barata “Mudança”. Spazio poi per un remix in sesta “Cindarella” di Mika Mendes in una nuova veste, interpretato dall’incantevole voce di Neuza. Settima posizione per Dwish con “4 paredes” una kizomba/ghetto zouk dal beat molto moderno e dal video prodotto da Blackrose di grande impatto. La Top di aprile viene chiusa da “Vais te appender” di Sagio, il remix del celebre brano, vincitore del Latin Grammy Award come miglior performance urban di J. Balvin “Ay vamos” e “Mumi” beat del genere semba interpretato dai Petit Pays.

Ricordiamo che tutti i video musicali presenti su LaKizomba.it così come quelli della Top 10 Kizomba – Classifica Kizomba Aprile 2017 possono essere votati senza bisogno di registrarsi, semplicemente scegliendo quante stelle attribuire (min 1 max 5).





Kappalifha – Kuia Malé

Dcoky feature MKMike – Call 911

Taliixo Beatz feature Jennifer Dias – So Meu

Mob Street – Teté

Dj Barata – Mudança

Neuza feature Mika Mendes – Cinderella (remix)

Dwish – 4 Paredes

Sagio – Vais Te Arrepender

J. Balvin Dj Mastermixx & Puto Lopes feature Joe Abreu – Ay Vamos (remix)

Petit Pays – Mumi