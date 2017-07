Classifica Luglio 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Hits Top 10

Classifica Luglio 2017 Top 10, il meglio di Salsa, Bachata e Kizomba. Ritorno di Romeo Santos con il tormentone estivo, conferme per Havana D´Primera

Rovente estate con le super hits. In questa nuova classifica luglio 2017 troviamo gli Havana D´Primera in prima posizione nella cubana grazie a “Amor En Secreto” mentre Massimo Scalici y La Poderosa in “Para Tito'” scala la posizione più alta per la classica. Capitolo sensual con un podio tra i più grandi di sempre e guidato dal ritorno in grande stile del re della bachata, Romeo Santos con “Imitadora”. Nella kizomba invece la spunta Jay C con “Tarraxami – Es un sueño” ma la tradizione resta assoluta protagonista nella top 10.



Classifica Luglio 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Top 10

TOP SALSA CUBANA (classifica luglio 2017)

Havana D´Primera è il gruppo mattatore di luglio con il brano “Amor En Secreto”. L’inedito per questa top 10 vanta un video clip molto divertente e pieno di luci e folklore con protagonista assoluto Alexander Abreu. Per il cantante e musicista cubano l’ennesima consacrazione nell’olimpo delle classifiche di questo genere. Seconda posizione per Samuel Formell y los Van Van con “Amiga mía”. Il singolo, uscito nel mese di giugno, è uno dei più gettonati in pista e tra i più scelti dai dj. Chiudiamo il podio con un’altra novità, ovvero “Intro (Ni Antes Ni Despues)” di Yasser “El Balacero” y su 9mm.

Aveva conquistato il primo posto a giugno e ora si difende con la 4° posizione. Parliamo di “Pasándola bien” di Pupy & Los Que Son Son. La band cubana nasce nel 2001 e vanta una grandissima discografia. Il gruppo è diretto da César Pedroso Fernandez anche chiamato Pupy. Una posizione più in basso troviamo Pablo Timba con “La Historia” mentre scivolano dalla 2° alla 6° posizione gli Afro cuban all stars con “Camino de Santiago”. La classifica prosegue con “Bailando se te quita”, la hits di Maykel Fonts feature Micha, da diverse mesi presente. Torna Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor in collaborazione con Son Tentación nel brano “Pa’ Que Veas Lo Que Hay”. Chiudiamo con El Noro Y 1ra Clase in “Música Diferente” e la novità firmata Issac Delgado con “La Mujer de mi vida”, una salsa romantica per tutti gli intramontabili sognatori…

Havana D´Primera – Amor En Secreto

Samuel Formell y los Van Van – Amiga mía

Yasse “El Balacero” y su 9mm – Intro (Ni Antes Ni Despues)

Pupy & Los Que Son Son – Pasándola bien

Pablo Timba – La Historia

Afro Cuban All Stars – Camino de Santiago

Maykel Fonts feature Micha – Bailando se te quita

Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor ft Son Tentación Pa’ Que Veas Lo Que Hay

El Noro Y 1ra Clase – Música Diferente

Issac Delgado – La Mujer de mi vida

TOP SALSA CLASSICA (classifica luglio 2017)

Massimo Scalici y La Poderosa con Para Tito’ è il brano conquista la vetta nella categoria salsa classica. Un mix perfetto di ritmo e raffinatezza che sarà apprezzato dai ballerini più esigenti e dalle orecchie più fini. Scende, seppur di una posizione sola il super brano della The Metropolitan Salsa Orchestra, “Pobre Corazón”. Resta nella top 10 perdendo una posizione anche il successo “No vale la pena enamorarse” reinterpretata da El Noro feature Yeni Valdes.

Remix dei Mandinga

In quarta posizione un remix di un successo planetario ovvero “We Don’t Talk Anymore” di Charlie Puth ft Selena Gomez. Oltre 1 milione di visualizzazioni per uno dei tormentoni disco dell’estate 2016 e che a distanza di un anno torna a trionfare in una nuova veste, grazie ai Mandinga. La band colpisce per la varietà culturale risultante dalla mescolanza di musicisti romeni, spagnoli e cubani per portare il miglior spettacolo sul palco ed è anche in grado di soddisfare le più difficili delle folle. Ne fanno parte Elena Ionescu, la sua leader e unica componente femminile, Alex, Chupi, Omar, El Niño, Zach e Tony. Con lo loro la preziosa collaborazione del tromettista Harvis Cuni Padron (HB Orchestra) e del bassista Cristobal Verdecia.

Quinta posizione per New Swing Sextet con “Los Ritmos Mejores” mentre in sesta altra novità conla voce di Isidro Infante che con Yumuri Mayito y el Indio ha realizzato “Dejame SoÑar”. “Mamboland” di El Chino y la Diferencia feature Frankie Figueroa conserva un posto tra i top del mese mentre in Giro Lopez si aggiudica un posto di tutto rispetto con “Como no voy a quererte”. Anche qui come per la cubana, un brano per i più sognatori… Resiste in nona posizione da diversi mesi il singolo di Edwin Perez “Por Mis Venas Corre Salsa” mentre chiusura in bellezza con un pezzo d’autore firmato Tito Puente Santos Colon per tutti gli amanti del boogaloo. Si tratta di “A Gozar Timbero”.

Massimo Scalici y La Poderosa – Para Tito’

The Metropolitan Salsa Orchestra – Pobre Corazón

El Noro feature Yeni Valdes – No vale la pena enamorarse

Mandinga – We Don’t Talk Anymore (Salsa Version)

New Swing Sextet – Los Ritmos Mejores

Isidro Infante feaature Yumuri Mayito y el Indio – Dejama sonar

El Chino y la Diferencia feature Frankie Figueroa – Mamboland

Giro Lopez – Como no voy a quererte

Edwin Perez – Por Mis Venas Corre Salsa

Tito Puente Santos Colon – A Gozar Timbero

TOP BACHATA (classifica luglio 2017)

The King of bachata è tornato con la sua nuova hits a far batter i cuori dei bachateri più appassionati. “Imitadora” è un mix esplosivo fatto di un intro musicale che cattura al primo ascolto e dagli elementi tradizionali e urbani che rendono Romeo Santos ancora il leader del panorama. Destinato a diventare il tormentone estivo 2017. Daniel y Desiree accompagnano con la loro sequenza il nuovo singolo del Grupo Extra, che da diversi mesi cavalca l’onda “latina” con una serie dietro l’altra di grossi calibri. Dalla dolcezza di “Quiero un beso” a quella di due super big: Dani J e Daniel Santacruz. Provate a metterli assieme e il risultato è di quelli unici, imperdibile brano per gli amanti del melodico bachatero…

Con tre brani del genere anche il super brano di Jeyro “Cuatro Babys”, vera rivelazione di giugno, è costretto a cedere posizioni. Ma guai sottovalutare questa formula perfecta che accontenterà dai ballerini di bachata sensual e quella della fusion. Sarà l’effetto estivo ma il livello dei brani resta alto anche in quinta posizione con un’altra novità. Si tratta di Alejandra Feliz con “Haciendo El Amor”. Grande interpretazione e clip davvero molto originale e piacevole ne fanno un mix vincente. Due brani mantengono la top 10: si tratta di Hajime Waki in “Mi Ilusión” e del remix di “Kiss me” in versione bachata da opera di Lola Jane. In coda troviamo due novità ovvero Mr. Don che torna con “Cadenas” e Miggy Migz con “Promise” mentre si conferma hits di livello anche “Bailemos” del Grupo Extra. Nel video impeccabili i ballerini Carlos Espinosa e M. Angeles.

Romeo Santos – Imitadora

Grupo Extra feature Dj Khalid – Quiero Un Beso

Daniel Santacruz feature Dani J – Contando Minutos

Jeyro – Cuatro Babys

Alejandra Feliz – Haciendo El Amor

Hajime Waki – Mi Ilusión

Lola Jane – Kiss Me (remix bachata)

Mr. Don – Cadenas

Miggy Migz – Promise

Grupo Extra – Bailemos

TOP KIZOMBA (classifica luglio 2017)

Jay C. si aggiudica la vetta kizomba con “Tarraxami – Es Un Sueño”. Dal beat molto orecchiabile dal primo ascolto vede nel video il cantante in dolce compagnia passeggiare e provare alcuni passi di danza. La location è di quella da favola, San Martinho in Mozambico. Intenso e dal beat interessante anche Rei do Amor con “Tão Só” mentre si rivedono i Master Jake con “Não Quero Mais”, brano tornato alla ribalta pur essendo del 2015. Mix molto interessa in “Faço Como” con la collaborazione tra Liriany e Yuri da Cunha. Una voce molto originale quella della cantante angolana che rende il brano tra i pezzi forti del mese.

Quinta posizione nella classifica luglio 2017 per “N’krebu Pa Mi” di Bores. Beat kizomba e clip a cura della KrBeatz mentre la sesta posizione accontenterà gli amanti del genere semba con Paulo Flores che propone “Só fui lá pôr um Like”. Sulla linea della tradizione e del romanticismo “Tudo Que Quiseres” di Nery Borges. Melodia che dopo qualche ascolto difficilmente riuscirete a togliervi dalla mente … Le sorprese non finiscono qui. Ci pensa “Vem Provar”, suggestivo duetto tra Ivan Alekxei e Halison Paixão a incantare. Una poesia musicale per gli amanti di una kizomba più rilassante e da ballare “guancia a guancia”. Chiudiamo con Bela Chicola in “Ndoto”, una ballata per gli amanti della kiz tradizionale e con Kalu Mendes in “Cacharamba” del 2012.

Jay C – Tarraxami – Es un sueño

Rei do Amor – Tão só

Master Jake – Não quero mais

Liriany feature Yuri da Cunha – Faço como

Bores – N’krebu pa mi

Paulo Flores – Só fui lá pôr um like

Nery Borges – Tudo que quiseres

Ivan Alekxei feature Halison Paixão – Vem provar

Bela Chicola – Ndoto

Kalu Mendes – Cacharamba