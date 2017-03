Classifica Marzo 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Hits Top 10

Manolito y su Trabuco e Edwin Perez protagonisti nella salsa, nella sensual nuova hits per Dani J e l’urban kiz di Archie & Sizzle

Appuntamento con le hits della classifica marzo 2017 per tutti gli amanti del caraibico e kizomba. Vediamo le novità consigliate di questo mese.

Nella salsa troviamo in prima posizione Manolito y su Trabuco con “Tu me dejaste” per la cubana mentre nella classica il nuovo singolo di Edwin Perez “Por Mis Venas Corre Salsa”. Nuovo grande successo per la bachata di Dani J questa volta con “Tan lejos de mi” brano contenuto nell’ultimo album “Mi momento”. Per la Kiz trionfa l’urban con “Na Minha Cabeça” brano di Archie & Sizzle feaure Daddy Killa.



Classifica Marzo 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Top 10

TOP SALSA CUBANA (classifica marzo 2017)

“Tu me dejaste” è la nuova hits del mese. Il brano è realizzato da Manolito y su Trabuco mentre il video è diretto da Alejandro Valera. Nuovo singolo per il gruppo cubano in attività dal 1993 tra i più amati con quasi 100mila fans su Facebook. Tra passi di danza e musica si snoda il clip che si conclude con una bella sorpresa che fa alla sua amata… In seconda posizione Issac Delgado e Los Van Van che con “Cubanos” avevano conquistato la precedente vetta. Si tratta di uno dei brani “tormentoni” del momento nelle piste caraibiche per questo genere. Il podio si completa con un’altra novità, quella de la Revolution Salsera in “No hay sombra”, una salsa romantica che sarà apprezzata anche dagli amanti della salsa classica.

Altra conferma per Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor con “Afloja La Guayaba” mentre in quinta posizione il singolo degli Havan C con la grande voce di Yuleisis Greenidge (ex Caribe Girls) nel brano “Perdóname”. Li avevamo incontrati lo scorso mese con “Tengo Que Colgar” i Chiquito Team Band si confermano anche a marzo così come JG e Alexander Abreu che continuano ad essere un appuntamento fisso grazie al ballatissimo “Belleza latina”. Altra novità del mese è “Homenaje a la musica cubana” dell’Orquesta Mercadonegro che vede la partecipazione di Alexander Abreu e dal ritmo molto deciso e clave molto presente tra gli strumenti. Si tratta di un dei brani più ballati dell’ultimo mese. Chiudiamo con le conferme per F-Cuba feature Charanga Habanera e Elito Revé y Su Charangon rispettivamente con i brani “Voy a vivir” e “Que El Sol Salga pa Todo El Mundo”.

Manolito y su Trabuco – Tu me dejaste

Issac Delgado feature Los Van Van – Cubanos

Revolucion Salsera – No Hay Sombra

Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor – Afloja La Guayaba

Havana C – Perdóname

Chiquito Team Band – Tengo Que Colgar

JG feature Alexander Abreu – Belleza Latina

Orquesta Mercadonegro – Homenaje a la musica cubana

F-Cuba feature Charanga Habanera – Voy a vivir

Elito Revé y Su Charangon – Que El Sol Salga pa Todo El Mundo

TOP SALSA CLASSICA (classifica marzo 2017)

Partiamo subito con una novità in vetta ovvero il nuovo singolo di Edwin Perez dal titolo “Por Mis Venas Corre Salsa”. Si tratta di un brano di salsa classica molto raffinato e contenuto nell’album “La voz del pueblo”. Perdono la vetta ma restano in pole position anche questo mese i Tromboranga “Que Linda Que Estas”. Un must per gli amanti del genere e con un video che mostra una ragazza che con il suo cagnolino scandisce il ritmo della sua quotidieneità con la salsa. Terza posizione per “Pobre soy” un arrangiamento del celebre brano di Marvin Santiago del 1971.

C’è anche la firma di Shakira tra le top 10 nel suo duetto con Maluma in questa speciale versione salsa e molto vicino al genere reggaeton. Oltre 10milioni per uno dei brani più gettonati anche in pista oltre che nelle radio. Altra novità la salsa romantica “Solo quiero que vuelvas mi amor” di Sonido Berraco Jorge La Voz mentre una posizione più in basso altra melodia romantica la troviamo nel brano di Dj Aleckz Tellez El Senor de la salsa “Mi piel en toda tu piel”. Per i ballerini più esigenti ritroviamo Mercadonegro feature Dj El Malo in “La Palomilla” mentre la classifica si chiude con la conferma di La Maxima 79 in “Te Quedaste sola” e “Media Negras” un interessante produzione di Willie Chirino.



Edwin Perez – Por Mis Venas Corre Salsa

Tromboranga – Que Linda Que Estas

Bobby Valentin – Pobre soy

Shakira feature Maluma – Chantaje (Versión Salsa)

Sonido Berraco Jorge La Voz – Solo quiero que vuelvas mi amor

Dj Aleckz Tellez El Senor de la salsa – Mi piel en toda tu piel

Mercadonegro feature Dj El Malo – La Palomilla

Seo Fernandez feature Eddie Torres – Llegò la Pachanga

L a Maxima 79 – Te Quedaste sola

Media negras – Willie Chirino

TOP BACHATA (classifica marzo 2017)

Ci sta abituando ormai con costanza a grandi calibri Dani J che dopo il ciclone strappa lacrime di “Amor eterno” propone “Tan lejos de mi”. Il singolo in pochi giorni è diventato il tormentone delle piste con il suo ritornello e con la voce dell’artista spagnolo tra le più interessanti del momento. Il video poi fa il resto confermando la qualità generale della produzione. In assenza del video ufficiale (segui la traccia originale) sono Daniel y Desiree i protagonisti con il loro show delle note della nuova super hits di Prince Royce. “Te necesito” in bachata sensual in un’imperdibile esibizione all’Hotel Da Vinci di Milan in occasione del Bachata Day 2017. Podio che si chiude con il nuovo singolo di Romeo Santos “Héroe Favorito” che aveva conquistato il primo posto di febbraio.

Altra novità del mese Juan Manuel Sanchez con “Elegí Muy Mal”. Voce suave e brano aperto dalle note del pianoforte per una bachata molto delicata e al tempo stesso romantica. Confema per il Grupo Extra feature Jorddy Mejia che resistono con la loro bachata domenicana “Yo Te Ame” così come Ephrem J in “Cuando se acaba el placer” e video con Daniel y Desiree i protagonisti. Nella top dei grossi calibri conferma per le hits di Cosimo “No te puedo perder” e il tormentone “Si esta casa hablara” di Joel Santos. Chiudiamo con due new entry per Alex Wayne con “Ven a mi” e Solo 2 con “Falso Amor”. Nella primo troviamo una bachata dominicana mentre nella seconda un sound decisamente più urbano.

Dani J – Tan Lejos De Mi

Prince Royce – Te necesito

Romeo Santos – Héroe Favorito

Juan Manuel – Elegí Muy Mal

Grupo Extra feature Jorddy Mejia – Yo Te Ame

Ephrem J – Cuando se acaba el placer

Cosimo – No te puedo perder

Joel Santos – Si Esta Casa Hablara

Alex Wayne – Ven a mi

Solo 2 – Falso Amor



TOP KIZOMBA (classifica marzo 2017)

Il brano “Na Minha Cabeça” conquista la top 10 del mese di marzo 2017. Archie & Sizzle in collaborazione con Daddy Killa hanno realizzato un beat piuttosto urban con interessanti spezzoni rap. Urban kiz anche nel singolo di Kaysha con Vanda May & C4 Pedro “Malembe malembe” mentre in terza posizione Oseias Gime e il DJ Chipe Chimpuati propongono un brano kizomba dal titolo “Meu Anjo”. Dal tavolo verde ad alcuni passi di danza si sviluppa il clip realizzato da Fleep Beatz.

Nel segno della tradizione prima con la voce dell’incantevole Pérola in “Diz A Ela” quindi con Ivan Alekxei e il suo “Casamento Não é Negócio”. A tutta tarraxa invece nel brano remixato da Dj Snakes e con Puto X Beatz protagonisti. F.U.T.U.R.E è il singolo destinato a conquistare con i suo beat accattivante. Novità del mese è “Galinha” di Zander Baronet, voce più volte incontrato nelle scorse top 10 mentre in ottava posizione “Dama Do Bling” di Rainha. Chiudiamo le hits del mese con DJ Lelo Santos e Hot Blaze in “Negra Bala”, brano molto commerciale e dal sound molto soft e con una tarraxa remix di Dj AnTony dal titolo “Scared”.

Ricordiamo che la classifica Kizomba ogni mese è realizzata in collaborazione con il portale LaKizomba.it che da questo mese lancia anche una pagina con i principali eventi per seguire tutti i congressi e serate.

Archie & Sizzle feaure Daddy Killa – Na Minha Cabeça

Kaysha feature Vanda May & C4 Pedro – Malembe malembe

Oseias Gime feature DJ Chipe Chimpuati – Meu Anjo

Pérola – Diz A Ela

Ivan Alekxei – Casamento Não é Negócio

Dj Snakes feature Puto X Beatz – F.U.T.U.R.E

Zander Baronet – Galinha

Dama Do Bling – Rainha

DJ Lelo Santos feature Hot Blaze – Negra Bala

Dj AnTony TarraXa – Scared (Moombahton Kizomba Mix)